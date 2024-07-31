Зачем закапывать спелые помидоры на огороде — как это влияет на урожай

Закопайте спелые помидоры в почву, и ваш огород "расцветет" мгновенно — почему это важно
В стремлении иметь самый лучший урожай на своем огороде дачники начинают экспериментировать с разными методами. К примеру, некоторые опытные огородники советуют закопать на своем участке спелые помидоры, но действительно ли это эффективно, читайте в нашем материале.
О том, зачем закапывать спелые помидоры на огороде, читайте в Новини.LIVE.
Зачем закапывать спелые помидоры на огороде
Прекрасное органическое удобрение
Опытные дачники утверждают, что спелые помидоры — это прекрасное органическое удобрение, в состав которого входит большое количество питательных компонентов. Эти вещества нужны для того, чтобы улучшать рост других растений на огороде. В частности, речь идет о таких элементах, как:
- Азот
- Калий
- Фосфор
При разложении в почве томаты высвобождают эти вещества, тем самым, обеспечивая культуры на огороде необходимыми веществами. Этот процесс, в свою очередь, улучшает урожай и качество плодов.
Источник семян для будущего урожая
Если у вас вкусные помидоры и высокий уровень урожайности, следует закопать их для того, чтобы их семена распространились по всему участку. Уже в следующем сезоне можно собрать новый урожай из самосева, что особенно важно для органического садоводства.
Способ улучшения структуры почвы
В процессе разложения помидоров из них выделяется органическое вещество, содержащее влагу и улучшающее аэрацию почвы. Это необходимо для тяжелой глины на огороде, которая становится более рыхлой и благоприятной для корней растений.
Борьба с вредителями и болезнями
Насекомые и грибковые патогены притягиваются к помидорам, а когда помидоры находятся под землей, это препятствует попаданию вредителей. К тому же, в составе томатов есть природные фунгициды, мешающие развитию грибковых болезней на огороде.
Способ уменьшения отходов
Плохие помидоры можно не выбрасывать, а использовать как отличный ресурс на огороде. Это не только улучшает экологию, но и сохраняет ваши деньги, ведь не нужно покупать удобрения.
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