Зачем закапывать спелые помидоры на огороде — как это влияет на урожай

Человек, держащий спелые помидоры. Фото: Hindustan Times

В стремлении иметь самый лучший урожай на своем огороде дачники начинают экспериментировать с разными методами. К примеру, некоторые опытные огородники советуют закопать на своем участке спелые помидоры, но действительно ли это эффективно, читайте в нашем материале.

О том, зачем закапывать спелые помидоры на огороде, читайте в Новини.LIVE.

Читайте также:

Зачем закапывать спелые помидоры на огороде

Прекрасное органическое удобрение

Опытные дачники утверждают, что спелые помидоры — это прекрасное органическое удобрение, в состав которого входит большое количество питательных компонентов. Эти вещества нужны для того, чтобы улучшать рост других растений на огороде. В частности, речь идет о таких элементах, как:

Азот

Калий

Фосфор

При разложении в почве томаты высвобождают эти вещества, тем самым, обеспечивая культуры на огороде необходимыми веществами. Этот процесс, в свою очередь, улучшает урожай и качество плодов.

Урожай спелых помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Источник семян для будущего урожая

Если у вас вкусные помидоры и высокий уровень урожайности, следует закопать их для того, чтобы их семена распространились по всему участку. Уже в следующем сезоне можно собрать новый урожай из самосева, что особенно важно для органического садоводства.

Способ улучшения структуры почвы

В процессе разложения помидоров из них выделяется органическое вещество, содержащее влагу и улучшающее аэрацию почвы. Это необходимо для тяжелой глины на огороде, которая становится более рыхлой и благоприятной для корней растений.

Спелые и неспелые помидоры на огороде. Фото: Epic Gardening

Борьба с вредителями и болезнями

Насекомые и грибковые патогены притягиваются к помидорам, а когда помидоры находятся под землей, это препятствует попаданию вредителей. К тому же, в составе томатов есть природные фунгициды, мешающие развитию грибковых болезней на огороде.

Способ уменьшения отходов

Плохие помидоры можно не выбрасывать, а использовать как отличный ресурс на огороде. Это не только улучшает экологию, но и сохраняет ваши деньги, ведь не нужно покупать удобрения.

Помидор, пораженный вершинной гнилью. Фото: Gardeners` World

Напомним, мы писали о том, когда следует собирать урожай помидоров на дозревание.

Раньше мы рассказывали о том, от чего при созревании трескаются помидоры на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно с легкостью заставить помидоры завязываться.