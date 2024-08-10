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Помидоры страдают от жары — как защитить урожай от палящего солнца

10 августа 2024 02:45
Екатерина Волченко - Редактор
Как защитить помидоры в жару — действенные методы, советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай помидоров на огороде. Фото: Freepik
Екатерина Волченко - Редактор

Помидоры очень любят расти в теплых условиях, но если летом температура воздуха достигает высоких меток, урожай этого овоща может испортиться. Если ваши растения пострадали от жары, существует несколько ценных рекомендаций по поводу того, как их спасти.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Сегодня почти на каждой украинской даче можно встретить помидоры, ведь обычно они не нуждаются в особом уходе и, в то же время, дают обильный и стабильный урожай. Однако, если на улице очень жарко, эти растения начинают страдать.

Чтобы спасти этот овощ от высоких температур воздуха, следует знать действенные способы защиты. Так, опытные огородники объяснили, как можно защитить эти растения от палящего солнца.

Зрелые и незрелые помидоры на огороде
Спелые и неспелые помидоры на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Эффективные способы защиты помидоров от жары

Эксперты утверждают, что для того, чтобы защитить помидоры от жары, следует, прежде всего, создать тень для грядок. Для этого необходимо пойти в магазин и приобрести там специальные материалы, через которые проходит воздух.

Также можно замульчировать грядки под помидорами, покрыв овощи толстым слоем мульчи, например, соломой или перепревшим навозом.

Мульчирование помидоров на огороде соломой
Мульчирование помидоров на огороде соломы. Фото: Freepik

А можно воспользоваться и обычным зубным порошком, который, хоть и не так популярен среди дачников, зато очень действенный. Дело в том, что побелка ствола помидоров помогает защищать их от ожогов от прямых солнечных лучей.

Чтобы приготовить действенное средство для защиты помидоров в жару, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Зубной порошок — три столовые ложки
  • Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты, процедите готовую смесь через марлю и опрыскивайте растения по листьям. Как только вы увидите молодые листья на растениях, можете обработать их повторно.

Напомним, мы писали о том, почему опытные дачники не советуют удалять ботву помидоров после сбора урожая.

Ранее мы говорили о том, какие ошибки при выращивании помидоров способны испортить их урожай.

Также мы сообщали, когда эксперты рекомендуют собирать урожай помидоров на дозревание.

советы огород помидоры жара

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