Як врятувати помідори від фітофторозу — дієві народні методи, поради дачникам

Ознаки наявності фітофторозу на помідорах. Фото: Alamy

Багато рослин на городі дуже часто страждають від різних шкідників і захворювань, зокрема, від фітофторозу. Якщо ви помітили ознаки наявності цієї хвороби на своїх помідорах, скоріше скористайтеся дієвими народними засобами.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Молочна сироватка

Щоб прибрати фітофтороз з помідорів, можете скористатися молочною сироваткою. Для цього розведіть її в рівному співвідношенні з водою і обприскуйте листя томатів щодня.

Марганцівка з часником

Щоб приготувати дієву суміш з часнику і марганцівки, візьміть такі інгредієнти, як:

Часник — 100 грамів

Вода — одна склянка

Марганцівка — один грам

Змішайте ці інгредієнти і залиште суміш настоюватися, після чого процідіть її і доведіть об’єм до десяти літрів водою, додавши марганцівку. Цим розчином можна обприскувати плоди кожні десять днів.

Ознака наявності фітофторозу на помідорах. Фото: Pinterest

Попіл

Посипайте між рядами попелом за тиждень після того, як ви посадили помідори, і повторюйте процес у період зав’язування.

Молоко з йодом

Для приготування суміші візьміть:

Знежирене молоко — один літр

Воду — десять літрів

Йод — 15 крапель

Розведіть молоко у воді, додайте йоду і обприскуйте рослини кожні два тижні.

Процес обприскування помідорів на городі. Фото: Pinterest

Дріжджі

Для приготування розчину візьміть:

Дріжджі — 100 грамів

Воду — десять літрів

Обробіть цим розчином помідори на городі, щойно виникли перші ознаки фітофтори.

Звичайна кухонна сіль

Обробіть зелені плоди помідорів раз на тиждень розчином з таких інгредієнтів, як:

Кухонна сіль — одна склянка

Вода — десять літрів

Розчин йоду

Якщо з’явилися перші ознаки розвитку фітофторозу, можете обприскувати помідори розчином йоду кожні три дні. Для цього змішайте такі інгредієнти, як:

Йод 5% — десять мілілітрів

Вода — десять літрів

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