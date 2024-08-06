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Як позбутися фітофторозу на помідорах народними методами — поради дачникам

6 серпня 2024 02:45
Катерина Волченко - Редактор
Як врятувати помідори від фітофторозу — дієві народні методи, поради дачникам
Ознаки наявності фітофторозу на помідорах. Фото: Alamy
Катерина Волченко - Редактор

Багато рослин на городі дуже часто страждають від різних шкідників і захворювань, зокрема, від фітофторозу. Якщо ви помітили ознаки наявності цієї хвороби на своїх помідорах, скоріше скористайтеся дієвими народними засобами.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Молочна сироватка

Щоб прибрати фітофтороз з помідорів, можете скористатися молочною сироваткою. Для цього розведіть її в рівному співвідношенні з водою і обприскуйте листя томатів щодня.

Марганцівка з часником

Щоб приготувати дієву суміш з часнику і марганцівки, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Часник — 100 грамів
  • Вода — одна склянка 
  • Марганцівка — один грам

Змішайте ці інгредієнти і залиште суміш настоюватися, після чого процідіть її і доведіть об’єм до десяти літрів водою, додавши марганцівку. Цим розчином можна обприскувати плоди кожні десять днів.

Признак наличия фитофтороза на помидорах
Ознака наявності фітофторозу на помідорах. Фото: Pinterest

Попіл

Посипайте між рядами попелом за тиждень після того, як ви посадили помідори, і повторюйте процес у період зав’язування.

Молоко з йодом

Для приготування суміші візьміть:

  • Знежирене молоко — один літр
  • Воду — десять літрів
  • Йод — 15 крапель

Розведіть молоко у воді, додайте йоду і обприскуйте рослини кожні два тижні.

Процесс опрыскивания помидоров на огороде
Процес обприскування помідорів на городі. Фото: Pinterest

Дріжджі

Для приготування розчину візьміть:

  • Дріжджі — 100 грамів
  • Воду — десять літрів

Обробіть цим розчином помідори на городі, щойно виникли перші ознаки фітофтори.

Звичайна кухонна сіль 

Обробіть зелені плоди помідорів раз на тиждень розчином з таких інгредієнтів, як:

  • Кухонна сіль — одна склянка
  • Вода — десять літрів

Розчин йоду

Якщо з’явилися перші ознаки розвитку фітофторозу, можете обприскувати помідори розчином йоду кожні три дні. Для цього змішайте такі інгредієнти, як:

  • Йод 5% — десять мілілітрів
  • Вода — десять літрів

Нагадаємо, ми писали про те, як категорично не можна доглядати помідори на городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще збирати помідори на городі на дозрівання. 

Також ми повідомляли про те, чому помідори на городі тріскаються під час дозрівання. 

поради город помідори фітофтороз

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