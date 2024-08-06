Как спасти помидоры от фитофтороза — действенные народные методы, советы дачникам

Как избавиться от фитофтороза на помидорах народными методами — советы дачникам
Много растений на огороде очень часто страдают от различных вредителей и заболеваний, в частности, от фитофтороза. Если вы заметили признаки наличия этой болезни на своих помидорах, скорее воспользуйтесь действенными народными средствами.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Народные средства борьбы с фитофторозом на помидорах
Молочная сыворотка
Чтобы убрать фитофтороз с помидоров, можете воспользоваться молочной сывороткой. Для этого разведите ее в равном соотношении с водой и опрыскивайте листья томатов ежедневно.
Марганцовка с чесноком
Чтобы приготовить действенную смесь с чеснока и марганцовки, возьмите такие ингредиенты, как:
- Чеснок — 100 грамм
- Вода — один стакан
- Марганцовка — один грамм
Смешайте эти ингредиенты и оставьте смесь настаиваться, после чего процедите ее и доведите объем до десяти литров водой, добавив марганцовку. Этим раствором можно опрыскивать плоды каждые десять дней.
Пепел
Посыпайте между рядами пеплом через неделю после того, как вы посадили помидоры, и повторяйте процесс в период завязывания.
Молоко с йодом
Для приготовления смеси возьмите:
- Обезжиренное молоко — один литр
- Воду — десять литров
- Йод — 15 капель
Разведите молоко в воде, добавьте йода и опрыскивайте растения каждые две недели.
Дрожжи
Для приготовления раствора возьмите:
- Дрожжи — 100 грамм
- Воду — десять литров
Обработайте этим раствором помидоры на огороде, как только появились первые признаки фитофторы.
Обычная поваренная соль
Обработайте зеленые плоды помидоров раз в неделю раствором с таких ингредиентов, как:
- Поваренная соль — один стакан
- Вода — десять литров
Раствор йода
Если появились первые признаки развития фитофтороза, можете опрыскивать помидоры раствором йода каждые три дня. Для этого смешайте такие ингредиенты, как:
- Йод 5% — десять миллилитров
- Вода — десять литров
Напомним, мы писали о том, как категорически нельзя ухаживать за помидорами на огороде.
Раньше мы рассказывали о том, когда лучше собирать помидоры на огороде для дозревания.
Также мы сообщали о том, почему помидоры на огороде трескаются во время созревания.
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