Как спасти помидоры от фитофтороза — действенные народные методы, советы дачникам

Признаки наличия фитофтороза на помидорах. Фото: Alamy

Много растений на огороде очень часто страдают от различных вредителей и заболеваний, в частности, от фитофтороза. Если вы заметили признаки наличия этой болезни на своих помидорах, скорее воспользуйтесь действенными народными средствами.

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Молочная сыворотка

Чтобы убрать фитофтороз с помидоров, можете воспользоваться молочной сывороткой. Для этого разведите ее в равном соотношении с водой и опрыскивайте листья томатов ежедневно.

Марганцовка с чесноком

Чтобы приготовить действенную смесь с чеснока и марганцовки, возьмите такие ингредиенты, как:

Чеснок — 100 грамм

Вода — один стакан

Марганцовка — один грамм

Смешайте эти ингредиенты и оставьте смесь настаиваться, после чего процедите ее и доведите объем до десяти литров водой, добавив марганцовку. Этим раствором можно опрыскивать плоды каждые десять дней.

Признак наличия фитофтороза на помидорах. Фото: Pinterest

Пепел

Посыпайте между рядами пеплом через неделю после того, как вы посадили помидоры, и повторяйте процесс в период завязывания.

Молоко с йодом

Для приготовления смеси возьмите:

Обезжиренное молоко — один литр

Воду — десять литров

Йод — 15 капель

Разведите молоко в воде, добавьте йода и опрыскивайте растения каждые две недели.

Процесс опрыскивания помидоров в огороде. Фото: Pinterest

Дрожжи

Для приготовления раствора возьмите:

Дрожжи — 100 грамм

Воду — десять литров

Обработайте этим раствором помидоры на огороде, как только появились первые признаки фитофторы.

Обычная поваренная соль

Обработайте зеленые плоды помидоров раз в неделю раствором с таких ингредиентов, как:

Поваренная соль — один стакан

Вода — десять литров

Раствор йода

Если появились первые признаки развития фитофтороза, можете опрыскивать помидоры раствором йода каждые три дня. Для этого смешайте такие ингредиенты, как:

Йод 5% — десять миллилитров

Вода — десять литров

Напомним, мы писали о том, как категорически нельзя ухаживать за помидорами на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше собирать помидоры на огороде для дозревания.

Также мы сообщали о том, почему помидоры на огороде трескаются во время созревания.