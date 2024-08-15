Как вылечить бурую пятнистость на огурцах и помидорах — эффективные народные средства

Листья огурцов и помидоров в темных пятнах — как спасти их от бурой пятнистости
Некоторые дачники замечают на своих растениях такую распространенную болезнь, как бурая пятнистость, которая способна уничтожать урожай огурцов и помидоров. Но если вовремя обратить на это внимание и вылечить болезнь, можно быстро спасти свои огородные культуры.
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Признаки наличия бурой пятнистости
Грибковая болезнь развивается тогда, когда растения находятся в условиях высокого уровня влажности при температуре от 22 до 25 градусов тепл. Сначала листья огурцов и помидоров покрываются пятнами бело-желтого цвета, которые впоследствии становятся крупнее и окрашиваются в серовато-бурый оттенок.
Позже пятна на листьях становятся сухими и начинают крошиться, а сами листья становятся неоднородными и даже плотными. Если прикоснуться к поврежденным листьям, можно почувствовать, что они становятся бархатистыми. Эти признаки указывают на то, что ваше растение пострадало от бурой пятнистости, которую нужно немедленно лечить.
Методы лечения бурой пятнистости
Для профилактики пасинкуйте кусты и уберите нижние листья, которые касаются поверхности земли. Если заболевание только появилось, можете воспользоваться такими эффективными народными средствами, как:
- Раствор йода — 30 капель йода на 20 литров воды и опрыскать заболевшие листья
- Раствор молочной сыворотки — одна часть сыворотки на 20 частей воды и обработать поврежденные листья
- Настой чеснока — две-три головки чеснока на десять литров воды и оставить настаиваться в течение суток
- Марганцовка — растворить марганцовку в воде так, чтобы смесь получилась слабой, и распылить на листьях рано утром или поздним вечером
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