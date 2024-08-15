Как вылечить бурую пятнистость на огурцах и помидорах — эффективные народные средства

Человек, держащий огурцы в руках. Фото: Pinterest

Некоторые дачники замечают на своих растениях такую распространенную болезнь, как бурая пятнистость, которая способна уничтожать урожай огурцов и помидоров. Но если вовремя обратить на это внимание и вылечить болезнь, можно быстро спасти свои огородные культуры.

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Признаки наличия бурой пятнистости

Грибковая болезнь развивается тогда, когда растения находятся в условиях высокого уровня влажности при температуре от 22 до 25 градусов тепл. Сначала листья огурцов и помидоров покрываются пятнами бело-желтого цвета, которые впоследствии становятся крупнее и окрашиваются в серовато-бурый оттенок.

Позже пятна на листьях становятся сухими и начинают крошиться, а сами листья становятся неоднородными и даже плотными. Если прикоснуться к поврежденным листьям, можно почувствовать, что они становятся бархатистыми. Эти признаки указывают на то, что ваше растение пострадало от бурой пятнистости, которую нужно немедленно лечить.

Бурая пятнистость на листьях помидоров. Фото: Agrosavjet

Методы лечения бурой пятнистости

Для профилактики пасинкуйте кусты и уберите нижние листья, которые касаются поверхности земли. Если заболевание только появилось, можете воспользоваться такими эффективными народными средствами, как:

Раствор йода — 30 капель йода на 20 литров воды и опрыскать заболевшие листья

Раствор молочной сыворотки — одна часть сыворотки на 20 частей воды и обработать поврежденные листья

Настой чеснока — две-три головки чеснока на десять литров воды и оставить настаиваться в течение суток

Марганцовка — растворить марганцовку в воде так, чтобы смесь получилась слабой, и распылить на листьях рано утром или поздним вечером

Процесс опрыскивания огурцов на огороде. Фото: Pinterest

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