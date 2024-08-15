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Листья огурцов и помидоров в темных пятнах — как спасти их от бурой пятнистости

15 августа 2024 02:45
Екатерина Волченко - Редактор
Как вылечить бурую пятнистость на огурцах и помидорах — эффективные народные средства
Человек, держащий огурцы в руках. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Некоторые дачники замечают на своих растениях такую распространенную болезнь, как бурая пятнистость, которая способна уничтожать урожай огурцов и помидоров. Но если вовремя обратить на это внимание и вылечить болезнь, можно быстро спасти свои огородные культуры.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Признаки наличия бурой пятнистости

Грибковая болезнь развивается тогда, когда растения находятся в условиях высокого уровня влажности при температуре от 22 до 25 градусов тепл. Сначала листья огурцов и помидоров покрываются пятнами бело-желтого цвета, которые впоследствии становятся крупнее и окрашиваются в серовато-бурый оттенок.

Позже пятна на листьях становятся сухими и начинают крошиться, а сами листья становятся неоднородными и даже плотными. Если прикоснуться к поврежденным листьям, можно почувствовать, что они становятся бархатистыми. Эти признаки указывают на то, что ваше растение пострадало от бурой пятнистости, которую нужно немедленно лечить.

Бурая пятнистость на листьях помидоров.
Бурая пятнистость на листьях помидоров. Фото: Agrosavjet

Методы лечения бурой пятнистости

Для профилактики пасинкуйте кусты и уберите нижние листья, которые касаются поверхности земли. Если заболевание только появилось, можете воспользоваться такими эффективными народными средствами, как:

  • Раствор йода — 30 капель йода на 20 литров воды и опрыскать заболевшие листья
  • Раствор молочной сыворотки — одна часть сыворотки на 20 частей воды и обработать поврежденные листья
  • Настой чеснока — две-три головки чеснока на десять литров воды и оставить настаиваться в течение суток
  • Марганцовка — растворить марганцовку в воде так, чтобы смесь получилась слабой, и распылить на листьях рано утром или поздним вечером
Процесс опрыскивания огурцов на огороде
Процесс опрыскивания огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как защитить помидоры на огороде в жаркие дни.

Раньше мы рассказывали о том, как народными средствами вылечить помидоры от фитофтороза.

Также мы сообщали о том, как можно продлить период плодоношения огурцов.

советы огород помидоры огурцы

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