Які сорти огірків краще вибрати для посадки на городі — переваги та поради дачникам

Жінка, яка збирає врожай огірків. Фото: Pinterest

Сьогодні у світі існує велика кількість сортів огірків, які підходять під будь-які критерії. Та якщо ви хочете виростити найсмачніші овочі на своєму городі, вам варто знати, які сорти огірків дадуть рясний врожай і викличуть заздрість з боку сусідів.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Огірки — це одні з найпопулярніших на городі овочів, які люди часто додають до різних страв або вживають у свіжому вигляді. Фахівці розповіли, які сорти цього овоча варто посадити на дачі, щоб насолодитися смачними плодами.

Найкращі сорти огірків — які варто посадити

Сорт "Герман"

Огірки цього сорту дуже смачні і мають високий рівень врожайності, а ще їх не треба сильно доглядати і можна вирощувати як на відкритому ґрунті, так і в теплиці. Цей сорт не потребує запилення, а його плоди сягають десяти сантиметрів у розмірі.

До того ж, огірки сорту "Герман" здатні довго зберігатися і підходять для консервацій або приготування свіжих салатів.

Сорт огірків "Герман". Фото: Pinterest

Сорт "Кущовий"

Посадивши цей сорт огірків, ви можете зібрати з одного куща від шести до семи кілограмів овочів. Він має короткі гілки завдовжки менше 70 сантиметрів і плоди розміром до 12 сантиметрів. Головною особливістю цього сорту є солодка тонка шкірка.

Сорт огірків "Кущовий". Фото: Pinterest

Сорт "Титус F1"

На один квадратний метр цього сорту приходиться 14 кілограмів урожаю свіжих огірків. Плоди сорту виростають солодкими і великими, досягаючи до десяти сантиметрів довжини. Овочі цього сорту хрусткі та щільні, а на смак вони дуже смачні. Огірки сорту "Титус F1" чудово підходять для свіжих салатів і консервацій.

Сорт огірків "Титус F1". Фото: Pinterest

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