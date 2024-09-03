Какие сорта огурцов лучше выбрать для посадки на огороде — преимущества и советы дачникам

Женщина собирает урожай огурцов. Фото: Pinterest

Сегодня в мире существует большое количество сортов огурцов, подходящих под любые критерии. Но если вы хотите вырастить самые вкусные овощи на своем огороде, вам стоит знать, какие сорта огурцов дадут обильный урожай и вызовут зависть со стороны соседей.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Огурцы — это одни из самых популярных на огороде овощей, которые люди часто добавляют в различные блюда или употребляют в свежем виде. Специалисты рассказали, какие сорта этого овоща следует посадить на даче, чтобы насладиться вкусными плодами.

Самые лучшие сорта огурцов — какие стоит посадить

Сорт "Герман"

Огурцы этого сорта очень вкусные и имеют высокий уровень урожайности, а еще за ними не нужно сильно ухаживать и можно выращивать как на открытом грунте, так и в теплице. Этот сорт не нуждается в опылении, а его плоды достигают десяти сантиметров в размере.

К тому же, огурцы сорта "Герман" способны долго храниться и подходят для консерваций или приготовления свежих салатов.

Сорт огурцов "Герман". Фото: Pinterest

Сорт "Кустовой"

Посадив этот сорт огурцов, вы можете собрать с одного куста от шести до семи килограмм овощей. Он имеет короткие ветви длиной менее 70 сантиметров и плоды размером до 12 сантиметров. Главной особенностью этого сорта является сладкая тонкая кожура.

Сорт огурцов "Кустовой". Фото: Pinterest

Сорт "Титус F1"

На один квадратный метр этого сорта приходится 14 килограмм урожая свежих огурцов. Плоды сорта вырастают сладкими и крупными, достигая до десяти сантиметров длины. Овощи этого сорта хрустящие и плотные, а по вкусу они очень вкусные. Огурцы сорта "Титус F1" отлично подходят для свежих салатов и консерваций.

Сорт огурцов "Титус F1". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно продлить период цветения огурцов на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкормить огурцы на огороде в жаркие дни.

Также мы сообщали о том, почему огурцы вырастают деформированными и как спасти урожай.