Какие сорта огурцов лучше выбрать для посадки на огороде — преимущества и советы дачникам

Посадите эти сорта огурцов, и у соседей "отпадет челюсть" — какие у них преимущества
Сегодня в мире существует большое количество сортов огурцов, подходящих под любые критерии. Но если вы хотите вырастить самые вкусные овощи на своем огороде, вам стоит знать, какие сорта огурцов дадут обильный урожай и вызовут зависть со стороны соседей.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Огурцы — это одни из самых популярных на огороде овощей, которые люди часто добавляют в различные блюда или употребляют в свежем виде. Специалисты рассказали, какие сорта этого овоща следует посадить на даче, чтобы насладиться вкусными плодами.
Самые лучшие сорта огурцов — какие стоит посадить
Сорт "Герман"
Огурцы этого сорта очень вкусные и имеют высокий уровень урожайности, а еще за ними не нужно сильно ухаживать и можно выращивать как на открытом грунте, так и в теплице. Этот сорт не нуждается в опылении, а его плоды достигают десяти сантиметров в размере.
К тому же, огурцы сорта "Герман" способны долго храниться и подходят для консерваций или приготовления свежих салатов.
Сорт "Кустовой"
Посадив этот сорт огурцов, вы можете собрать с одного куста от шести до семи килограмм овощей. Он имеет короткие ветви длиной менее 70 сантиметров и плоды размером до 12 сантиметров. Главной особенностью этого сорта является сладкая тонкая кожура.
Сорт "Титус F1"
На один квадратный метр этого сорта приходится 14 килограмм урожая свежих огурцов. Плоды сорта вырастают сладкими и крупными, достигая до десяти сантиметров длины. Овощи этого сорта хрустящие и плотные, а по вкусу они очень вкусные. Огурцы сорта "Титус F1" отлично подходят для свежих салатов и консерваций.
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