Как вырастить огурцы в мешках — советы дачникам

Процесс выращивания огурцов в мешках на огороде. Фото: Pinterest

Если на вашем огороде уже закончился период выращивания огурцов, а вы еще хотите наслаждаться ими до заморозков, вы можете посадить их в мешки. А чтобы овощи долго хранились и не пострадали от первых снижений температуры, следует понимать, как правильно посадить их семена.

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Выбор сорта

Прежде, чем сажать огурцы в мешках, вам необходимо правильно выбрать сорт овоща. Эксперты рекомендуют приобрести именно ультраранние партенокарпические сорта, завязи которых возникают без опыления. Уже на 45-й день с момента возникновения первых всходов вы можете собрать урожай.

Урожай огурцов в деревянном ящике. Фото: Pinterest

Подготовка почвы

Затем тщательно подготовьте почву, заполнив мешки предварительно обработанным от медведки перегноем на треть. Посадите по одному-два растения в каждый мешок, поверхность грунта замульчивайте соломой, а сами мешки поставьте на доски и поместите их в хорошо освещенное место.

Уход за овощами

Подпитывайте почву каждые десять дней удобрениями, в состав которых входит азот, но не слишком много, чтобы не сгорели корни огурцов. Можете также подкармливать огурцы настоем из трав, а как только нальются зеленцы, комбинируйте азотные удобрения с калийными, внеся в каждый мешок перед поливом по одной столовой ложке пепла.

Что касается полива, то делать это стоит в зависимости от того, какая у вас погода на улице. А если говорить об уходе в холод, то в этом случае закройте мешки двумя слоями пленки, чтобы создать своего рода парник для них.

Выращивание огурцов в мешках. Фото: Pinterest

Формирование кустов

Во время посадки огурцов рано осенью формируйте их кусты в один стебель, но не трогайте зелень. Если делать это в два стебля, то первый урожай можно собрать несколько позже, но в этом случае вы можете получить больше плодов.

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