Для чого розсипати насіння кропу на городі — у чому користь, лайфхак від дачників

Навіщо розсипати насіння кропу на городі — секрет досвідчених дачників
В Україні кріп вирощують мало не на кожному городі. Адже це ароматна, смачна та вітамінна зелень, яка може стати прикрасою для багатьох страв. Але мало хто знає, що ця пряність володіє й іншими корисними властивостями. Запам'ятавши всього один лайфхах, можна позбутися багатьох городніх проблем.
Тож, навіщо розсипати насіння кропу на городі — ділимося секретом досвідчених дачників далі в матеріалі.
У чому користь кропу на городі
Усе, що треба зробити — довільно розсипати насіння кропу на ділянці. Зелень ростиме великою та соковитою. А ще таким чином можна буде захистити інші городні культури від:
- бур'янів;
- хвороб;
- шкідників.
Кріп також є надзвичайно корисним для ґрунту та може збагачувати його та розпушувати через своє дуже потужне коріння. У землі з'являться нові мікро- та макроелементи, і тоді на ній краще ростимуть і усі інші ваші рослини.
Тож, сміливо посипайте город насінням кропу й насолоджуйтеся результатом.
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