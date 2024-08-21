Для чого розсипати насіння кропу на городі — у чому користь, лайфхак від дачників

Користь насіння кропу на городі. Колаж: Новини.LIVE

В Україні кріп вирощують мало не на кожному городі. Адже це ароматна, смачна та вітамінна зелень, яка може стати прикрасою для багатьох страв. Але мало хто знає, що ця пряність володіє й іншими корисними властивостями. Запам'ятавши всього один лайфхах, можна позбутися багатьох городніх проблем.

Тож, навіщо розсипати насіння кропу на городі — ділимося секретом досвідчених дачників далі в матеріалі.

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Усе, що треба зробити — довільно розсипати насіння кропу на ділянці. Зелень ростиме великою та соковитою. А ще таким чином можна буде захистити інші городні культури від:

бур'янів;

хвороб;

шкідників.

Кріп також є надзвичайно корисним для ґрунту та може збагачувати його та розпушувати через своє дуже потужне коріння. У землі з'являться нові мікро- та макроелементи, і тоді на ній краще ростимуть і усі інші ваші рослини.

Тож, сміливо посипайте город насінням кропу й насолоджуйтеся результатом.

Раніше ми розповідали, як садити кріп у відкритий ґрунт у серпні, щоб виростити пишним та соковитим.

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