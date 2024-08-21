Для чего рассыпать семена укропа на огороде — в чем польза, лайфхак от дачников

Польза семян укропа на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине укроп выращивают почти на каждом огороде. Это ароматная, вкусная и витаминная зелень, которая может стать украшением для многих блюд. Но немногие знают, что эта пряность обладает и другими полезными свойствами. Запомнив всего один лайфхах, можно избавиться от многих огородных проблем.

Итак, зачем рассыпать семена укропа на огороде — делимся секретом опытных дачников далее в материале.

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Все, что нужно сделать — произвольно рассыпать семена укропа на участке. Зелень будет расти большой и сочной. А еще таким образом можно будет оградить другие огородные культуры от:

сорняков;

болезней;

вредителей.

Укроп также чрезвычайно полезен для почвы и может обогащать его и разрыхлять из-за своих очень мощных корней. В земле появятся новые микро- и макроэлементы, и тогда на ней будут лучше расти и все другие ваши растения.

Поэтому смело посыпайте огород семенами укропа и наслаждайтесь результатом.

Ранее мы рассказывали, как сажать укроп в открытый грунт в августе, чтобы вырастить пышным и сочным.

Напомним, мы писали, какую полезную и вкусную зелень можно легко вырастить на балконе или подоконнике.

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