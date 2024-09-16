Що можна посадити на городі під зиму — корисні культури та особливості посадки

Чоловік перекопує город восени. Фото: shutterstock.com

Осінь — період збору врожаю, консервації та закінчення городнього сезону. Але українські городники не розслабляються навіть у холодну пору року. Адже настає час, коли можна сіяти та саджати деякі культури під зиму, щоб вже ранньою весною отримати перші свіжі та вітамінні овочі.

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Чому варто саджати овочі під зиму

Посадка овочів та зелені під зиму має ряд переваг:

ранній урожай;

насіння, посіяне напередодні зими, загартовується та активніше йде в ріст;

зниження ризику хвороб і шкідників;

менше конкуренції з іншими рослинами;

економія часу навесні;

деякі овочі, такі як боби, посаджені восени, можуть покращити структуру ґрунту завдяки своїм кореневим системам;

овочі, посаджені восени, отримують природну вологу від зимових опадів;

зимові посадки допомагають зменшити використання пестицидів і гербіцидів.

Городник перекопує землю. Фото: google.com

Коли проводити посадку городніх культур під зиму

Посів овочів та інших культур під зиму відбувається у період з вересня по листопад. Точний час залежить від самої рослини та від погодних умов.

Слід враховувати, якщо погода тривалий час залишатиметься аномально теплою, то є ризик, що насіння проросте і загине при мінусовій температурі. Деякі культури потребують "утеплення" (мульчування).

Як сіяти городні культури під зиму — важливі правила

Для проведення озимих посівів досвічені городники не виділяють великі ділянки. Досить буде площі 5-6 м2. Місце повинне бути добре дреноване та сонячне. Краще, щоб ділянка була на височині, щоб паводки не знищили рослини.

Для посіву варто обирати сорти, на яких виробники вказують те, що насіння — саме для зимового посіву.

Для осінньої посадки беруть сухий матеріал та не поливають ґрунт (аби паростки не зійшли й не промерзли).

Посів городньої культури у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Що посадити під зиму — список городніх культур

Варто придивитися до наступних рослин та овочів:

Кріп. Висівають при сталому похолоданні на глибину до 3 см. Відстань між рядами 20-25 см. Насіння необхідно перемішати з сухим піском та замульчувати. Петрушка. Терміни такі ж, як у кропу. Насіння засівають на глибину 1,5 см, відстань між рядами до 25 см. Кінза. Висівають на глибину 1,5 см, відстань між рядами має бути до 30 см. Салат. Краще цим займатися тоді, коли на вулиці буде стале похолодання. Саджати насіння рекомендують на глибину 2-3 см. Відстань між рядками має бути до 40 см. Шпинат. Посівом шпинату займаються у листопаді. Засівають на глибину 4 см, відстань між рядами має бути до 20 см. Щавель. Насіння щавлю висівають пізньої осені, коли вже настають перші заморозки.Садять на глибину 1,5 см, відстань між насінням - по 5 см. Ґрунт ущільнюють граблями. Морква. Сіють при температурі повітря не нижче -5°C та не вище +4°C у сухий ґрунт. Оптимальна відстань між рядами посівів — до 20 см. Для осіннього посіву беруть на 20% більше насіння моркви, ніж навесні. Буряк. Сіють буряк під зиму при температурі повітря не нижче -5°C у сухий ґрунт. Можна сіяти до кінця листопада. Насіння поміщають на глибину до 5 см (при відстані 7-10 см). Часник. Варто саджати за кілька тижнів до стійких похолодань. Зубчики закладають на 3-5 см, дотримуючись відстані між рядами до 25 см. Цибуля. Посадити потрібно до початку заморозків у прохолодну і суху погоду. Садять на глибину не більше 3 см, інакше вона може почати підгнивати. Грядки перед посівом можна пролити розчином мідного купоросу. Редис. Краще засівати в кінці листопада. Картопля. Овоч масою до 150 г слід закопувати глибоко — до 10 см. Аби посадка пройшла добре, варто використовувати спосіб здвоєних грядок (ширина 70 см, а відстань — 80 см). Також використовуйте шаховий порядок при висаджуванні. Пастернак. Сіють пастернак у злегка підмерзлий ґрунт, у лунки глибиною 2-3 см. Відстань між ними має становити не менше 10 см.

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