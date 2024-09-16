Что можно посадить на огороде под зиму — полезные культуры и особенности посадки

Мужчина перекапывает город осенью. Фото: shutterstock.com

Осень — период сбора урожая, консервации и окончания огородного сезона. Но украинские огородники не расслабляются даже в холодное время года. Ведь наступает время, когда можно сеять и сажать некоторые культуры под зиму, чтобы уже ранней весной получить первые свежие и витаминные овощи.

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Почему стоит сажать овощи под зиму

Посадка овощей и зелени под зиму имеет ряд преимуществ:

ранний урожай;

семена, посеянные накануне зимы, закаляются и активнее уходят в рост;

снижение риска болезней и вредителей;

меньше конкуренции с другими растениями;

экономия времени весной;

некоторые овощи, такие как бобы, посаженные осенью, могут улучшить структуру почвы благодаря своим корневым системам;

овощи, посаженные осенью, получают естественную влагу от зимних осадков;

зимние посадки помогают уменьшить использование пестицидов и гербицидов.

Огородник перекапывает землю. Фото: google.com

Когда производить посадку огородных культур под зиму

Посев овощей и других культур под зиму происходит в период с сентября по ноябрь. Точное время зависит от самого растения и погодных условий.

Следует учитывать, если погода будет долго оставаться аномально теплой, то есть риск, что семена прорастут и погибнут при минусовой температуре. Некоторые культуры нуждаются в "утеплении" (мульчировании).

Как сеять огородные культуры под зиму — важные правила

Для проведения озимых посевов опытные огородники не выделяют большие участки. Достаточно будет площади 5-6 кв.м. Место должно быть хорошо дренированным и солнечным. Лучше, чтобы участок был на возвышенности, чтобы паводки не уничтожили растения.

Для посева следует выбирать сорта, на которых производители указывают то, что семена — именно для зимнего посева.

Для осенней посадки берут сухой материал и не поливают почву (чтобы ростки не взошли и не промерзли).

Посев огородной культуры в открытую почву. Фото: shutterstock.com

Что посадить под зиму — список огородных культур

Следует присмотреться к следующим растениям и овощам:

Укроп. Высевают при постоянном похолодании на глубину до 3 см. Расстояние между рядами 20-25 см. Семена необходимо перемешать с сухим песком и замульчировать. Петрушка. Сроки такие же, как у укропа. Семена засевают на глубину 1,5 см, расстояние между рядами до 25 см. Кинза. Высевают на глубину 1,5 см, расстояние между рядами должно быть до 30 см. Салат. Лучше этим заниматься тогда, когда на улице будет постоянное похолодание. Сажать семена рекомендуют на глубину 2-3 см. Расстояние между рядками должно быть до 40 см. Шпинат. Посевом шпината занимаются в ноябре. Засевают на глубину 4 см, расстояние между рядами должно быть до 20 см. Щавель. Семена щавеля высевают поздней осенью, когда уже наступают первые заморозки. Сажают на глубину 1,5 см, расстояние между семенами — по 5 см. Грунт уплотняют граблями. Морковь. Сеют при температуре воздуха не ниже -5°C и не выше +4°C в сухом грунте. Оптимальное расстояние между рядами посевов — до 20 см. Для осеннего посева берут на 20% больше семян моркови, чем весной. Свекла. Сеют свеклу под зиму при температуре воздуха не ниже -5°C в сухую почву. Можно сеять до конца ноября. Семена помещают на глубину до 5 см (при расстоянии 7-10 см). Чеснок. Следует сажать за несколько недель до стойких похолоданий. Зубчики закладывают на 3-5 см, соблюдая расстояние между рядами до 25 см. Лук. Посадить нужно до начала заморозков в холодную и сухую погоду. Сажают на глубину не более 3 см, иначе она может начать подгнивать. Грядки перед посевом можно пролить раствором медного купороса. Редис. Лучше засевать в конце ноября. Картофель. Овощ массой до 150 г следует закапывать глубоко — до 10 см. Чтобы посадка прошла хорошо, следует использовать способ сдвоенных грядок (ширина 70 см, а расстояние — 80 см). Также используйте шахматный порядок при высадке. Пастернак. Сеют пастернак в слегка подмерзший грунт, в лунки глубиной 2-3 см. Расстояние между ними должно составлять не менее 10 см.

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