Что можно посадить на огороде под зиму — полезные культуры и особенности посадки

Что можно посадить под зиму — эти растения выдержат морозы и подарят ранний урожай
Осень — период сбора урожая, консервации и окончания огородного сезона. Но украинские огородники не расслабляются даже в холодное время года. Ведь наступает время, когда можно сеять и сажать некоторые культуры под зиму, чтобы уже ранней весной получить первые свежие и витаминные овощи.
Что можно смело сеять и сажать под зиму осенью 2024 года и как это правильно делать — узнавайте далее в нашем материале.
Почему стоит сажать овощи под зиму
Посадка овощей и зелени под зиму имеет ряд преимуществ:
- ранний урожай;
- семена, посеянные накануне зимы, закаляются и активнее уходят в рост;
- снижение риска болезней и вредителей;
- меньше конкуренции с другими растениями;
- экономия времени весной;
- некоторые овощи, такие как бобы, посаженные осенью, могут улучшить структуру почвы благодаря своим корневым системам;
- овощи, посаженные осенью, получают естественную влагу от зимних осадков;
- зимние посадки помогают уменьшить использование пестицидов и гербицидов.
Когда производить посадку огородных культур под зиму
Посев овощей и других культур под зиму происходит в период с сентября по ноябрь. Точное время зависит от самого растения и погодных условий.
Следует учитывать, если погода будет долго оставаться аномально теплой, то есть риск, что семена прорастут и погибнут при минусовой температуре. Некоторые культуры нуждаются в "утеплении" (мульчировании).
Как сеять огородные культуры под зиму — важные правила
Для проведения озимых посевов опытные огородники не выделяют большие участки. Достаточно будет площади 5-6 кв.м. Место должно быть хорошо дренированным и солнечным. Лучше, чтобы участок был на возвышенности, чтобы паводки не уничтожили растения.
Для посева следует выбирать сорта, на которых производители указывают то, что семена — именно для зимнего посева.
Для осенней посадки берут сухой материал и не поливают почву (чтобы ростки не взошли и не промерзли).
Что посадить под зиму — список огородных культур
Следует присмотреться к следующим растениям и овощам:
- Укроп. Высевают при постоянном похолодании на глубину до 3 см. Расстояние между рядами 20-25 см. Семена необходимо перемешать с сухим песком и замульчировать.
- Петрушка. Сроки такие же, как у укропа. Семена засевают на глубину 1,5 см, расстояние между рядами до 25 см.
- Кинза. Высевают на глубину 1,5 см, расстояние между рядами должно быть до 30 см.
- Салат. Лучше этим заниматься тогда, когда на улице будет постоянное похолодание. Сажать семена рекомендуют на глубину 2-3 см. Расстояние между рядками должно быть до 40 см.
- Шпинат. Посевом шпината занимаются в ноябре. Засевают на глубину 4 см, расстояние между рядами должно быть до 20 см.
- Щавель. Семена щавеля высевают поздней осенью, когда уже наступают первые заморозки. Сажают на глубину 1,5 см, расстояние между семенами — по 5 см. Грунт уплотняют граблями.
- Морковь. Сеют при температуре воздуха не ниже -5°C и не выше +4°C в сухом грунте. Оптимальное расстояние между рядами посевов — до 20 см. Для осеннего посева берут на 20% больше семян моркови, чем весной.
- Свекла. Сеют свеклу под зиму при температуре воздуха не ниже -5°C в сухую почву. Можно сеять до конца ноября. Семена помещают на глубину до 5 см (при расстоянии 7-10 см).
- Чеснок. Следует сажать за несколько недель до стойких похолоданий. Зубчики закладывают на 3-5 см, соблюдая расстояние между рядами до 25 см.
- Лук. Посадить нужно до начала заморозков в холодную и сухую погоду. Сажают на глубину не более 3 см, иначе она может начать подгнивать. Грядки перед посевом можно пролить раствором медного купороса.
- Редис. Лучше засевать в конце ноября.
- Картофель. Овощ массой до 150 г следует закапывать глубоко — до 10 см. Чтобы посадка прошла хорошо, следует использовать способ сдвоенных грядок (ширина 70 см, а расстояние — 80 см). Также используйте шахматный порядок при высадке.
- Пастернак. Сеют пастернак в слегка подмерзший грунт, в лунки глубиной 2-3 см. Расстояние между ними должно составлять не менее 10 см.
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