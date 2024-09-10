Як правильно садити ріпу на городі, щоб виростити великий овоч — поради дачникам

Людина, яка тримає вирощену ріпу на городі. Фото: Gardenersworld.com

Незавжди навіть у досвідчених дачників виходить виростити ріпу великою і гарно сформованою, через що деякі навіть кидають цю ідею. Однак, існують певні правила, які допоможуть правильно посадити цей овоч на городі, щоб він виріс таким, яким повинен.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Створення борозенок

Перш, ніж сіяти цей овоч на городі, зробіть там борозенки завглибшки не більше двох сантиметрів, щоб між рядами було 20 сантиметрів відстані. А щоб ці ями вийшли красивої форми, скористайтеся якоюсь дощечкою або довгою планкою. Потім полийте це все і зачекайте, доки вода не вбереться.

Людина, яка копає город. Фото: Gardener`s Path

Посів ріпи

Далі покладіть по дві-три насінини ріпи на дно створених борозенок так, щоб між ними було по десять сантиметрів відстані. Посипте ці борозенки ґрунтом, притиснувши їх руками так, щоб ущільнити поверхню. Потім знову полийте лійкою з насадкою розсіювачем.

Посів насіння ріпи на городі. Фото: Gardeners` World

Час на виникнення сходів

Щойно ви посадили ріпу, почекайте, поки не зійдуть сходи, а зазвичай цей процес триває від декількох днів до двох тижнів. Якщо ви посіяли овоч на зиму, то перші сходи з’являться лише навесні.

Перші сходи ріпи на городі. Фото: Gardeners` World

Отже, щойно проклюнеться насіння, обережно приберіть слабкі екземпляри так, щоб у ряді залишилося по одному паростку на відстані не менш, ніж десять сантиметрів один від одного. Потім посипте сходи тютюновим пилом або деревною золою, щоб захистити їх від хрестоцвітної блішки.

Найкращий час посадки ріпи на городі

Досвідчені дачники наголошують, що насіння ріпи можна сіяти тричі за один сезон. Для літнього врожаю овоч садять навесні, коли надворі буде від десяти градусів тепла. У південних регіонах це можна робити протягом квітня, а у північних — протягом травня.

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