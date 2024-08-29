Які рослини не можна підживлювати кропивою — поради дачникам

Людина, яка збирає кропиву. Фото: Pinterest

Деякі дачники у прагненні покращити свій врожай на городі, підживлюють його настоєм зі звичайної кропиви, але не завжди це, насправді, корисно. Дізнайтеся, які рослини категорично не можна удобрювати цими рослинами, які дуже часто можна зустріти в тіні під парканами.

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Ті, хто обирає не користуватися різними хімічними препаратами на своєму городі, постійно шукають інші способи підвищити рівень врожайності. Наприклад, деякі зривають звичайну кропиву на вулиці та готують настій, яким потім підживлюють різні городні культури.

Але далеко не всі рослини позитивно сприймають кропиву в складі добрива. Отже, щоб не зіпсувати свій врожай і своєчасно врятувати його від загибелі, варто знати, які рослини категорично не можна підживлювати настоєм з кропиви.

Зібрана у кошику кропива. Фото: Pinterest

Культури, які не можна підживлювати кропивою

Досвідчені городники пояснили, що деякі рослини не потребують надмірного розвитку частини, яка росте над землею. До переліку цих культур увійшли такі овочі, як:

Морква

Буряк

Картопля

Ріпа

Дайкон

Селера

Редиска

Від кропиви також варто відмовитися і під час підживлення таких бобових, як квасоля і горох. Не слід підживлювати настоєм з кропиви цибулю з часником, адже у них основна увага приділяється саме корінню, а не зеленій масі.

Приготування настою з кропиви. Фото: скриншот з YouTube

Коли краще підживлювати культури, які добре реагують на кропиву

Досвідчені городники рекомендують підживлювати рослини настоєм з кропиви навесні або на початку літа. Саме у цей період на рослинах не почали формуватися і, тим паче, достигати плоди.

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