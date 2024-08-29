Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Ніколи не підживлюйте ці рослини кропивою — чому це небезпечно для врожаю arrow

Ніколи не підживлюйте ці рослини кропивою — чому це небезпечно для врожаю

29 серпня 2024 09:10
Валентина Осадча - Редактор
Які рослини не можна підживлювати кропивою — поради дачникам
Людина, яка збирає кропиву. Фото: Pinterest
Валентина Осадча - Редактор

Деякі дачники у прагненні покращити свій врожай на городі, підживлюють його настоєм зі звичайної кропиви, але не завжди це, насправді, корисно. Дізнайтеся, які рослини категорично не можна удобрювати цими рослинами, які дуже часто можна зустріти в тіні під парканами.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Ті, хто обирає не користуватися різними хімічними препаратами на своєму городі, постійно шукають інші способи підвищити рівень врожайності. Наприклад, деякі зривають звичайну кропиву на вулиці та готують настій, яким потім підживлюють різні городні культури.

Але далеко не всі рослини позитивно сприймають кропиву в складі добрива. Отже, щоб не зіпсувати свій врожай і своєчасно врятувати його від загибелі, варто знати, які рослини категорично не можна підживлювати настоєм з кропиви.

Собранная в корзине крапива
Зібрана у кошику кропива. Фото: Pinterest

Культури, які не можна підживлювати кропивою

Досвідчені городники пояснили, що деякі рослини не потребують надмірного розвитку частини, яка росте над землею. До переліку цих культур увійшли такі овочі, як:

  • Морква
  • Буряк
  • Картопля
  • Ріпа
  • Дайкон
  • Селера
  • Редиска

Від кропиви також варто відмовитися і під час підживлення таких бобових, як квасоля і горох. Не слід підживлювати настоєм з кропиви цибулю з часником, адже у них основна увага приділяється саме корінню, а не зеленій масі. 

Приготовление настоя из крапивы
Приготування настою з кропиви. Фото: скриншот з YouTube

Коли краще підживлювати культури, які добре реагують на кропиву

Досвідчені городники рекомендують підживлювати рослини настоєм з кропиви навесні або на початку літа. Саме у цей період на рослинах не почали формуватися і, тим паче, достигати плоди.

Нагадаємо, ми писали про те, як за допомогою звичайної кропиви покращити врожай капусти. 

Раніше ми розповідали про те, чому в жодному випадку не можна позбавлятися бур’яну на городі. 

Також ми повідомляли про те, як приготувати найсмачніший зелений борщ із кропивою. 

рослини поради город кропива

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:39 Оборонці відбили понад 60 штурмів ворога на Покровському напрямку — зведення Генштабу

10:36 Прочісують ліси та поля — у Польщі третій день шукають російський повітряний об'єкт

10:34 День пам'яті захисників та захисниць України — Зеленський звернувся до українців

10:27 На Харківщині прикордонники ефектно знищили склад боєкомплекту — відео

10:26 Висока загроза обстрілів з морів — скільки ракетоносіїв окупантів на чергуванні сьогодні

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

10:25 Лунін зганьбився на тренуванні Реалу — відео

10:21 Держводагенство підтвердило забруднення двох українських річок

10:19 Нічна атака Росії на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

10:05 Мільйонам українців скоротять зарплати — коли і на скільки

10:05 У Харкові внаслідок російських обстрілів зникло електропостачання

10:39 Оборонці відбили понад 60 штурмів ворога на Покровському напрямку — зведення Генштабу

10:36 Прочісують ліси та поля — у Польщі третій день шукають російський повітряний об'єкт

10:34 День пам'яті захисників та захисниць України — Зеленський звернувся до українців

10:27 На Харківщині прикордонники ефектно знищили склад боєкомплекту — відео

10:26 Висока загроза обстрілів з морів — скільки ракетоносіїв окупантів на чергуванні сьогодні

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

10:25 Лунін зганьбився на тренуванні Реалу — відео

10:21 Держводагенство підтвердило забруднення двох українських річок

10:19 Нічна атака Росії на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

10:05 Мільйонам українців скоротять зарплати — коли і на скільки

10:05 У Харкові внаслідок російських обстрілів зникло електропостачання

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації