Какие растения нельзя удобрять крапивой — советы дачникам

Никогда не подпитывайте эти растения крапивой — почему это опасно для урожая
Некоторые дачники в стремлении улучшить свой урожай на огороде, подкармливают его настоем из обычной крапивы, но не всегда это действительно полезно. Узнайте, какие растения категорически нельзя удобрять этими растениями, которые часто можно встретить в тени под заборами.
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Те, кто выбирает не пользоваться разными химическими препаратами на своем огороде, постоянно ищут другие способы повысить уровень урожайности. Например, некоторые срывают обычную крапиву на улице и готовят настой, которым потом подкармливают разные огородные культуры.
Но далеко не все растения положительно воспринимают крапиву в составе удобрения. Следовательно, чтобы не испортить свой урожай и вовремя спасти его от гибели, следует знать, какие растения категорически нельзя подкармливать настоем из крапивы.
Культуры, которые нельзя подкармливать крапивой
Опытные огородники объяснили, что некоторые растения не нуждаются в чрезмерном развитии части, растущей над землей. В перечень этих культур вошли такие овощи, как:
- Морковь
- Свекла
- Картофель
- Репа
- Дайкон
- Сельдерей
- Редис
От крапивы также следует отказаться и во время подкормки таких бобовых, как фасоль и горох. Не следует подпитывать настоем из крапивы лук с чесноком, ведь у них основное внимание уделяется именно корням, а не зеленой массе.
Когда лучше подкармливать культуры, которые хорошо реагируют на крапиву
Опытные огородники рекомендуют подкармливать растения настоем из крапивы весной или в начале лета. Именно в этот период на растениях не начали формироваться и, тем более, созревать плоды.
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