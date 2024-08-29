Какие растения нельзя удобрять крапивой — советы дачникам

Человек, собирающий крапиву. Фото: Pinterest

Некоторые дачники в стремлении улучшить свой урожай на огороде, подкармливают его настоем из обычной крапивы, но не всегда это действительно полезно. Узнайте, какие растения категорически нельзя удобрять этими растениями, которые часто можно встретить в тени под заборами.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Те, кто выбирает не пользоваться разными химическими препаратами на своем огороде, постоянно ищут другие способы повысить уровень урожайности. Например, некоторые срывают обычную крапиву на улице и готовят настой, которым потом подкармливают разные огородные культуры.

Но далеко не все растения положительно воспринимают крапиву в составе удобрения. Следовательно, чтобы не испортить свой урожай и вовремя спасти его от гибели, следует знать, какие растения категорически нельзя подкармливать настоем из крапивы.

Собранная в корзине крапива. Фото: Pinterest

Культуры, которые нельзя подкармливать крапивой

Опытные огородники объяснили, что некоторые растения не нуждаются в чрезмерном развитии части, растущей над землей. В перечень этих культур вошли такие овощи, как:

Морковь

Свекла

Картофель

Репа

Дайкон

Сельдерей

Редис

От крапивы также следует отказаться и во время подкормки таких бобовых, как фасоль и горох. Не следует подпитывать настоем из крапивы лук с чесноком, ведь у них основное внимание уделяется именно корням, а не зеленой массе.

Приготовление настоя из крапивы. Фото: скриншот с YouTube

Когда лучше подкармливать культуры, которые хорошо реагируют на крапиву

Опытные огородники рекомендуют подкармливать растения настоем из крапивы весной или в начале лета. Именно в этот период на растениях не начали формироваться и, тем более, созревать плоды.

Напомним, мы писали о том, как с помощью обыкновенной крапивы улучшить урожай капусты.

Раньше мы рассказывали о том, почему ни в коем случае нельзя избавляться от сорняков на огороде.

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