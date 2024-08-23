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Встроміть цей бур'ян біля капусти на грядці та чекайте на качани розміром з м'яч

23 серпня 2024 09:10
Катерина Волченко - Редактор
Який бур'ян допоможе виростити найбільшу капусту — поради дачникам
Людина, яка тримає великий качан капусти. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Капуста — це невибагливий овоч, який не потребує особливого догляду, але підживлювати його необхідно для гарного врожаю. Досвідчені дачники пояснили, що варто встромити в ґрунт, де у вас росте ця культура, щоб виростити найміцніші качани.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Капуста, як і будь-яка інша рослина, любить, коли її "годують" гарними добривами. Якщо ви хочете виростити великі та міцні качани, вам варто розуміти, яка рослина може в цьому вам допомогти. Йдеться про звичайну кропиву, яка, виявляється, є дуже корисною для капусти.

Крапива
Кропива, яка є корисною для капусти. Фото: Pexels

Як кропивою збільшити врожай капусти

Настій з кропиви

Спробуйте підживити капусту на городі сумішшю із вмістом звичайної кропиви. Для того, щоб приготувати дієвий настій, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Кропива — один кілограм
  • Вода — одне відро

Змішайте ці інгредієнти і залиште настоюватися протягом 24 годин, потім розведіть водою у співвідношенні один до п’яти і обприскайте рослини. Цей засіб не тільки наділить капусту поживними елементами, а й захистить її від різного роду шкідників.

Приготовление настоя из крапивы
Приготування настою з кропиви. Фото: Decorexpro

Рослини і листя кропиви

Під час посадки розсади до кожної лунки на грядках покладіть декілька листків кропиви, щоб захистити її від таких шкідників, як дротяник і городна совка. Також кропиву можна посадити у міжрядді та по периметру посадки

Зрізана кропива

Також, щоб захистити капусту від шкідників, покладіть на грядках, де ви посадили капусту, зірвану кропиву або встроміть її у ґрунт у міжрядді. А можна ще обгорнути капустяні ніжки кропивою, щоб захистити їх від таких шкідників, як слимаки і равлики.

Нагадаємо, ми писали про те, яким дієвим засобом підживити капусту на городі, щоб виростити великі качани. 

Раніше ми розповідали про те, чому ніколи не можна поливати капусту холодною водою. 

Також ми повідомляли про те, що робити з капустою на городі, яка потріскалася. 

поради капуста город кропива

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