Який бур'ян допоможе виростити найбільшу капусту — поради дачникам

Людина, яка тримає великий качан капусти. Фото: Pinterest

Капуста — це невибагливий овоч, який не потребує особливого догляду, але підживлювати його необхідно для гарного врожаю. Досвідчені дачники пояснили, що варто встромити в ґрунт, де у вас росте ця культура, щоб виростити найміцніші качани.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Капуста, як і будь-яка інша рослина, любить, коли її "годують" гарними добривами. Якщо ви хочете виростити великі та міцні качани, вам варто розуміти, яка рослина може в цьому вам допомогти. Йдеться про звичайну кропиву, яка, виявляється, є дуже корисною для капусти.

Кропива, яка є корисною для капусти. Фото: Pexels

Як кропивою збільшити врожай капусти

Настій з кропиви

Спробуйте підживити капусту на городі сумішшю із вмістом звичайної кропиви. Для того, щоб приготувати дієвий настій, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Кропива — один кілограм

Вода — одне відро

Змішайте ці інгредієнти і залиште настоюватися протягом 24 годин, потім розведіть водою у співвідношенні один до п’яти і обприскайте рослини. Цей засіб не тільки наділить капусту поживними елементами, а й захистить її від різного роду шкідників.

Приготування настою з кропиви. Фото: Decorexpro

Рослини і листя кропиви

Під час посадки розсади до кожної лунки на грядках покладіть декілька листків кропиви, щоб захистити її від таких шкідників, як дротяник і городна совка. Також кропиву можна посадити у міжрядді та по периметру посадки.

Зрізана кропива

Також, щоб захистити капусту від шкідників, покладіть на грядках, де ви посадили капусту, зірвану кропиву або встроміть її у ґрунт у міжрядді. А можна ще обгорнути капустяні ніжки кропивою, щоб захистити їх від таких шкідників, як слимаки і равлики.

Нагадаємо, ми писали про те, яким дієвим засобом підживити капусту на городі, щоб виростити великі качани.

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