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Обов'язково зробіть це з капустою на городі наприкінці серпня — поради дачникам

21 серпня 2024 13:40
Катерина Волченко - Редактор
Що зробити з капустою наприкінці серпня — важлива процедура, поради дачникам
Людина, яка доглядає капусту на городі. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Кінець літа — це період, коли всі дачники починають збирати врожай на своєму городі, зокрема, середні сорти капусти. Дізнайтеся, що варто зробити з цим овочем наприкінці останнього літнього місяця, щоб покращити якість качанів.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Середні сорти капусти збирають наприкінці серпня, а ось що стосується пізніх сортів, то період збору їхнього врожаю припадає на осінь. Та дивлячись на сьогоднішні кліматичні зміни, українці можуть почати збирати врожаї на декілька тижнів раніше.

Щоб зібрати найкращий врожай капусти, варто знати, як її доглядати наприкінці літа

Большой урожай капусты на огороде
Великий врожай капусти на городі. Фото: Lifestyle Home Garden

Від чого може постраждати капуста наприкінці літа

Останні тижні росту капусти на грядці — це не менш важливий етап, ніж весь процес вирощування. Річ у тому, що кінець серпня може принести овочу суцільні страждання від великої кількості шкідників, зокрема, від слимаків.

Много улиток на капусте
Багато слимаків на капусті. Фото: Pinterest

До того ж, від надмірної кількості вологи капуста може почати гнити. Перш за все, псується зовнішній стан листя, яке "торкається" ґрунтового покриву.

Щоб не залишитися "біля розбитого корита", проведіть наприкінці літа одну просту, але дуже важливу процедуру.

Як доглядати капусту наприкінці серпня

Досвідчені дачники рекомендують підгорнути ґрунт під капустою до самої "ніжки". Так можна захистити овоч від небезпечних шкідників і гниття листя. Тобто, якість врожаю цього овоча залишиться на високому рівні. 

Окучивание капусты на огороде
Підгортання капусти на городі. Фото: Decorexpro

Ці прості, але важливі поради допоможуть вам постійно збирати великі та міцні качани капусти, яких не буде більше ні в кого. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому капуста на городі тріскається і як врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, чому категорично не можна поливати капусту холодною водою. 

Також ми повідомляли про те, як можна з легкістю виростити капусту броколі на городі.

овочі поради капуста город

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