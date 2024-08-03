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Звичайний "копійчаний" засіб з аптеки допоможе вам виростити найміцнішу капусту

3 серпня 2024 09:08
Катерина Волченко - Редактор
Навіщо підживлювати капусту марганцівкою — чим вона корисна, поради дачникам
Полив капусти на городі сумішшю з марганцівки. Фото: скриншот з YouTube
Катерина Волченко - Редактор

Ви будете здивовані, але деякі досвідчені дачники користуються звичайною марганцівкою на своєму городі для вирощування капусти. Якщо ви гадки не маєте, чому вони так роблять, ми розповідаємо, чим корисний розчин марганцівки для рослин.

Новини.LIVE ділиться ефективними порадами для дачників.

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Інколи деякі дачники користуються незвичайними, але, як згодом виявляється, дуже корисними методами, щоб покращити рівень врожайності на городі. Зокрема, це стосується і капусти, яку необхідно ретельно "годувати", щоб вона гарно вродила. 

Наприклад, деякі городники користуються розчином марганцівки, коли хочуть виростити найміцнішу та найздоровішу капусту на своїй дачі. 

Раствор марганцовки в стакане
Розчин марганцівки у склянці. Фото: Decorexpro

Для чого потрібна марганцівка при вирощуванні капусти

Досвідчені дачники пояснюють, що марганцівкою можна захистити капусту від різних шкідників, які псують врожай. До того ж, розчином цього звичайного "копійчаного" засобу з аптеки можна зміцнити качани цього овоча.

Як приготувати дієвий розчин з марганцівки

Щоб покращити врожай капусти і не дати небажаним "гостям" зіпсувати її врожай, приготуйте спеціальну суміш з води та марганцівки. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Перманганат калію — одну чайну ложку з гіркою
  • Вода — два літри

Змішайте ці інгредієнти і ретельно перемішайте суміш, потім візьміть на 200 мілілітрів розчину п’ять літрів води, щоб розбавити його. Однак, якщо ви побачили, що шкідники буквально сидять на капусті, не вилазячи з неї, збільшіть концентрацію — розведіть 400 мілілітрів засобу в п’ятьох літрах води.

Приготовленная смесь из марганцовки в ведре
Приготовлена суміш з марганцівки у відрі. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, чому в жодному разі не можна поливати капусту холодною водою. 

Раніше ми розповідали про те, як можна з легкістю виростити капусту брокколі на своєму городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна дієво врятувати капусту на городі від гусениць.

поради капуста город марганцівка

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08:30 Новій категорії українців збираються надати відстрочку — кого торкнуться зміни

08:29 У Бєлгородській області безпілотники атакували нафтобазу — сталася пожежа

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