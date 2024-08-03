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Обычное "копеечное" средство из аптеки поможет вам вырастить самую крепкую капусту

3 августа 2024 09:08
Екатерина Волченко - Редактор
Зачем подкармливать капусту марганцовкой — чем она полезна, советы дачникам
Полив капусты на огороде смесью из марганцовки. Фото: скриншот с YouTube
Екатерина Волченко - Редактор

Вы будете удивлены, но некоторые опытные дачники пользуются обычной марганцовкой на своем огороде для выращивания капусты. Если вы понятия не имеете, почему они так делают, мы рассказываем, чем полезен раствор марганцовки для растений.

Новини.LIVE делится эффективными советами для дачников.

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Иногда некоторые дачники пользуются необычными, но, как оказывается, очень полезными методами, чтобы улучшить уровень урожайности на огороде. В частности, это касается и капусты, которую необходимо тщательно "кормить", чтобы она хорошо уродилась.

Например, некоторые огородники пользуются раствором марганцовки, когда хотят вырастить самую крепкую и здоровую капусту на своей даче.

Раствор марганцовки в стакане
Раствор марганцовки в стакане. Фото: Decorexpro

Для чего нужна марганцовка при выращивании капусты

Опытные дачники объясняют, что марганцовкой можно защитить капусту от разных вредителей, которые портят урожай. К тому же, раствором этого обычного "копеечного" средства из аптеки можно укрепить кочаны этого овоща.

Как приготовить действенный раствор из марганцовки

Чтобы улучшить урожай капусты и не дать нежелательным "гостям" испортить ее урожай, приготовьте специальную смесь из воды и марганцовки. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Перманганат калия — одну чайную ложку с горкой
  • Вода — два литра

Смешайте эти ингредиенты и тщательно перемешайте смесь, затем возьмите на 200 миллилитров раствора пять литров воды, чтобы разбавить его. Однако, если вы увидели, что вредители буквально сидят на капусте, не вылезая из нее, увеличьте концентрацию — разведите 400 миллилитров средства в пяти литрах воды.

Приготовленная смесь из марганцовки в ведре.
Приготовленная смесь из марганцовки в ведре. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, почему ни в коем случае нельзя поливать капусту холодной водой.

Раньше мы рассказывали о том, как можно с легкостью вырастить капусту брокколи на своем огороде.

Также мы сообщали о том, как можно эффективно спасти капусту на огороде от гусениц.

советы капуста огород марганцовка

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