Чому капуста тріскається на городі — як врятувати, поради дачникам

Капуста на городі, яка тріснула. Фото: ProstoWay

Якщо на вашій дачі росте білокачанна капуста, і ви помітили, що вона почала тріскатися, слід миттєво рятувати рослину. Щоб не залишитися без цього популярного овоча з власної дачі, варто розуміти, як правильно його доглядати на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Господині на кухні використовують капусту для приготування як перших, так і других страв. До того ж, з цього овоча деякі роблять різні салати або просто смажать його на пательні. Щоб не залишитися без смачної їжі з капусти, слід ретельно її доглядати.

Вирощування капусти на городі. Фото: Pinterest

Як врятувати капусту від розтріскування

Мульчування

Щоб зберегти вологу і не дати їй швидко випаровуватися з ґрунту, покрийте ділянку, де росте капуста, шаром мульчі. За допомогою цих засобів можна забезпечити капусту необхідною кількістю вологи і уникнути регулярного поливу.

Правильне місце посадки

Перш, ніж садити капусту, оберіть для неї місце з добре дренованим ґрунтом, який не затримує вологу. Так можна запобігти виникненню надмірної кількості вологи в ґрунті.

Розпушування ґрунту

Ця процедура покращить повітропроникність ґрунту навколо капусти і активізує процес випаровування вологи.

Перевірка ґрунту

Досвідчені городники радять час від часу перевіряти рівень вологи ґрунту, стежачи за тим, щоб він не був дуже сухим. Якщо ви побачили, що ґрунт вже висох, додайте до нього невелику кількість води, щоб позбавити рослини стресу.

Використання системи автоматичного поливу

За можливості користуйтеся системами автоматичного поливу, які стежитимуть за рівнем вологи і надаватимуть капусті необхідний об’єм води.

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