Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Трескается капуста на огороде — как быстро спасти овощ arrow

Трескается капуста на огороде — как быстро спасти овощ

12 июля 2024 00:03
Екатерина Волченко - Редактор
Почему капуста трескается на огороде — как спасти, советы дачникам
Треснувшая капуста на огороде. Фото: ProstoWay
Екатерина Волченко - Редактор

Если на вашей даче растет белокочанная капуста, и вы заметили, что она начала трескаться, следует мгновенно спасать растение. Чтобы не остаться без этого популярного овоща с собственной дачи, следует понимать, как правильно за ним ухаживать на огороде.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Хозяйки на кухне используют капусту для приготовления как первых, так и вторых блюд. К тому же, из этого овоща некоторые делают разные салаты или просто жарят его на сковороде. Чтобы не остаться без вкусной еды из капусты, следует тщательно за ней ухаживать.

Выращивание капусты на огороде
Выращивание капусты на огороде. Фото: Pinterest

Как спасти капусту от растрескивания

Мульчирование

Чтобы сохранить влагу и не дать ей быстро улетучиваться из почвы, покройте участок, где растет капуста, слоем мульчи. С помощью этих средств можно снабдить капусту необходимым количеством влаги и избежать регулярного полива.

Правильное место посадки

Прежде, чем сажать капусту, выберите для нее место с хорошо дренированной почвой, которая не задерживает влагу. Так можно предотвратить возникновение чрезмерного количества влаги в почве.

Рыхление почвы

Эта процедура улучшит воздухопроницаемость почвы вокруг капусты и активизирует процесс испарения влаги.

Проверка почвы

Опытные огородники советуют время от времени проверять уровень влаги почвы, следя за тем, чтобы она не была очень сухой. Если вы увидели, что почва уже высохла, добавьте к ней небольшое количество воды, чтобы избавить растение от стресса.

Использование системы автоматического полива

По возможности пользуйтесь системами автоматического полива, которые будут следить за уровнем влаги и предоставлять капусте необходимый объем воды.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить капусту на огороде в июле.

Раньше мы рассказывали о том, как можно с легкостью вырастить брокколи на своем огороде.

Также мы сообщали о том, как можно спасти капусту на огороде от гусеницы.

овощи советы капуста огород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля