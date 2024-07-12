Почему капуста трескается на огороде — как спасти, советы дачникам

Треснувшая капуста на огороде. Фото: ProstoWay

Если на вашей даче растет белокочанная капуста, и вы заметили, что она начала трескаться, следует мгновенно спасать растение. Чтобы не остаться без этого популярного овоща с собственной дачи, следует понимать, как правильно за ним ухаживать на огороде.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Хозяйки на кухне используют капусту для приготовления как первых, так и вторых блюд. К тому же, из этого овоща некоторые делают разные салаты или просто жарят его на сковороде. Чтобы не остаться без вкусной еды из капусты, следует тщательно за ней ухаживать.

Выращивание капусты на огороде. Фото: Pinterest

Как спасти капусту от растрескивания

Мульчирование

Чтобы сохранить влагу и не дать ей быстро улетучиваться из почвы, покройте участок, где растет капуста, слоем мульчи. С помощью этих средств можно снабдить капусту необходимым количеством влаги и избежать регулярного полива.

Правильное место посадки

Прежде, чем сажать капусту, выберите для нее место с хорошо дренированной почвой, которая не задерживает влагу. Так можно предотвратить возникновение чрезмерного количества влаги в почве.

Рыхление почвы

Эта процедура улучшит воздухопроницаемость почвы вокруг капусты и активизирует процесс испарения влаги.

Проверка почвы

Опытные огородники советуют время от времени проверять уровень влаги почвы, следя за тем, чтобы она не была очень сухой. Если вы увидели, что почва уже высохла, добавьте к ней небольшое количество воды, чтобы избавить растение от стресса.

Использование системы автоматического полива

По возможности пользуйтесь системами автоматического полива, которые будут следить за уровнем влаги и предоставлять капусте необходимый объем воды.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить капусту на огороде в июле.

Раньше мы рассказывали о том, как можно с легкостью вырастить брокколи на своем огороде.

Также мы сообщали о том, как можно спасти капусту на огороде от гусеницы.