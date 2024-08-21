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Обязательно сделайте это с капустой на огороде в конце августа — советы дачникам

21 августа 2024 13:40
Екатерина Волченко - Редактор
Что сделать с капустой в конце августа — важная процедура, советы дачникам
Человек, который ухаживает за капустой на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Конец лета — это период, когда все дачники начинают собирать урожай на своем огороде, в частности, средние сорта капусты. Узнайте, что следует сделать с этим овощем в конце последнего летнего месяца, чтобы улучшить качество кочанов.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Средние сорта капусты собирают в конце августа, а вот что касается поздних сортов, то период сбора их урожая приходится на осень. Но смотря на сегодняшние климатические изменения, украинцы могут начать собирать урожаи на несколько недель раньше.

Чтобы собрать самый лучший урожай капусты, стоит знать, как за ней ухаживать в конце лета.

Большой урожай капусты на огороде
Большой урожай капусты на огороде. Фото: Lifestyle Home Garden

От чего может пострадать капуста в конце лета

Последние недели роста капусты на грядке — это не менее важный этап, чем весь процесс выращивания. Дело в том, что конец августа может принести овощу сплошные страдания от большого количества вредителей, в частности, от улиток.

Много улиток на капусте
Много улиток на капусте. Фото: Pinterest

К тому же, от чрезмерного количества влаги капуста может начать гнить. Прежде всего, портится внешнее состояние листьев, которые "касаются" почвенного покрова.

Чтобы не остаться "у разбитого корыта", проведите в конце лета одну простую, но очень важную процедуру.

Как ухаживать за капустой в конце августа

Опытные дачники рекомендуют окучить почву под капустой до самой "ножки". Так можно защитить овощ от опасных вредителей и гниения листьев. То есть, качество урожая этого овоща останется на высоком уровне.

Окучивание капусты на огороде
Окучивание капусты на огороде. Фото: Decorexpro

Эти простые, но важные советы помогут вам постоянно собирать большие и крепкие кочаны капусты, которых не будет больше ни у кого.

Напомним, мы писали о том, почему капуста на огороде трескается и как спасти урожай.

Раньше мы рассказывали о том, почему категорически нельзя поливать капусту холодной водой.

Также мы сообщали о том, как можно с легкостью вырастить капусту брокколи на огороде.

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