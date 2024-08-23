Какой сорняк поможет вырастить самую большую капусту — советы дачникам

Человек, держащий большой кочан капусты. Фото: Pinterest

Капуста — это неприхотливый овощ, не требующий особого ухода, но подкармливать его необходимо для хорошего урожая. Опытные дачники объяснили, что стоит воткнуть в почву, где у вас растет эта культура, чтобы вырастить самые крепкие кочаны.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Капуста, как и любое другое растение, любит, когда ее "кормят" хорошими удобрениями. Если вы хотите вырастить большие и крепкие кочаны, вам следует понимать, какое растение может в этом вам помочь. Речь идет об обычной крапиве, которая, оказывается, очень полезна для капусты.

Крапива, которая полезна для капусты. Фото: Pexels

Как крапивой увеличить урожай капусты

Настой из крапивы

Попробуйте подкормить капусту на огороде смесью с содержанием обыкновенной крапивы. Для того, чтобы приготовить действенный настой, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Крапива — один килограмм

Вода — одно ведро

Смешайте эти ингредиенты и оставьте настаиваться в течение 24 часов, затем разведите водой в соотношении один к пяти и опрыскивайте растения. Это средство не только наделит капусту питательными элементами, но и защитит ее от разного рода вредителей.

Приготовление настоя из крапивы. Фото: Decorexpro

Растения и листья крапивы

При посадке рассады в каждую лунку на грядках положите несколько листьев крапивы, чтобы защитить ее от таких вредителей, как проволочник и огородная совка. Также крапиву можно посадить в междурядье и по периметру посадки.

Срезанная крапива

Также, чтобы защитить капусту от вредителей, положите на грядках, где вы посадили капусту, сорванную крапиву или воткните ее в почву в междурядье. А можно еще обернуть капустные ножки крапивой, чтобы защитить их от таких вредителей, как слизняки и улитки.

Напомним, мы писали о том, каким действенным средством подкормить капусту на огороде, чтобы вырастить большие кочаны.

Раньше мы рассказывали о том, почему никогда нельзя поливать капусту холодной водой.

Также мы сообщали о том, что делать с капустой на огороде, которая потрескалась.