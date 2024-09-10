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Как посадить репу на огороде — правила, которые помогут вырастить самый лучший овощ

10 сентября 2024 03:16
Валентина Осадчая - Редактор
Как правильно сажать репу на огороде, чтобы вырастить большой овощ — советы дачникам
Человек, держащий выращенную репу на огороде. Фото: Gardenersworld.com
Валентина Осадчая - Редактор

Невсегда даже у опытных дачников получается вырастить репу большой и хорошо сформированной, из-за чего некоторые даже бросают эту идею. Однако, существуют определенные правила, которые помогут правильно посадить этот овощ на огороде, чтобы он вырос таким, каким должен.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Создание бороздок

Прежде, чем сеять этот овощ на огороде, сделайте там бороздки глубиной не более двух сантиметров, чтобы между рядами было 20 сантиметров расстояния. А чтобы эти ямы получились красивой формы, воспользуйтесь какой-нибудь дощечкой или длинной планкой. Затем полейте это все и подождите, пока вода не впитается.

Человек, копающий огород
Человек, копающий огород. Фото: Gardener`s Path

Посев репы

Далее положите по два-три семя репы на дно созданных бороздок так, чтобы между ними было по десять сантиметров расстояния. Посыпьте эти бороздки грунтом, прижав их руками так, чтобы уплотнить поверхность. Затем снова полейте воронкой с насадкой рассеивателем.

Посев семян репы на огороде
Посев семян репы на огороде. Фото: Gardeners` World

Время на возникновение всходов

Как только вы посадили репу, подождите, пока не взойдут всходы, а обычно этот процесс длится от нескольких дней до двух недель. Если вы посеяли овощ на зиму, то первые всходы появятся только весной.

Первые всходы репы на огороде
Первые всходы репы на огороде. Фото: Gardeners` World

Итак, как только проклюются семена, осторожно уберите слабые экземпляры так, чтобы в ряду осталось по одному ростку на расстоянии не менее десяти сантиметров друг от друга. Затем посыпьте всходы табачной пылью или древесной золой, чтобы защитить их от крестоцветной блошки.

Самое лучшее время для посадки репы на огороде

Опытные дачники отмечают, что семена репы можно сеять трижды за один сезон. Для летнего урожая овощ сажают весной, когда на улице будет от десяти градусов тепла. В южных регионах это можно делать в течение апреля, а в северных — в течение мая.

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