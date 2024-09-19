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Подпитайте этим капусту в сентябре — вырастет мгновенно гигантской и хрустящей

19 сентября 2024 04:17
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор
Чем подкормить капусту в сентябре 2024 — идеальное удобрение для быстрого роста
Женщина выращивает капусту на огороде. Фото: depositphotos.com
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор

Капуста в сентябре нуждается в большом количестве солнечного света и минералов. Только при таких условиях можно гарантировать, что кочаны вырастут большими и вкусными. Если освещение участка зависит только от погоды, то полезными веществами обеспечить овощ может сам огородник.

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Узнайте в нашем материале, какими удобрениями можно подкормить капусту в сентябре, чтобы получить хороший урожай.

Какие минеральные удобрения подходят для подкормки капусты в сентябре

Как рассказывают специалисты, на финальном этапе развития капуста больше всего нуждается в двух веществах — калии и фосфоре.

Поэтому следует использовать суперфосфат и сульфат калия в соотношении 2:1. У каждого куста необходимо рассыпать по 1 ст. л. смеси. После грядки нужно щедро полить.

Еще один вариант обеспечить капусту минералами — использовать доломитовую муку с борной кислотой. На 1 кг муки нужно 8 г кислоты. Под каждый кочан всыпают 5 ст. л. готового удобрения и разрыхляют грядки, чтобы средство оказалось ближе к корням.

Также можно использовать жидкое удобрение на основе суперфосфата и мочевины. Такая подкормка гарантирует не только рост плодов, но и улучшает их вкусовые качества. Для приготовления нужно взять 10 л воды, 2 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. мочевины. Жидкостью поливают междурядья. На одно растение нужно около 1 л.

 

Чем подкормить капусту для быстрого роста: минеральные удобрения
Удобрение для белокочанной капусты. Фото: google.com

Народные средства для подкормки капусты в сентябре

В сентябре огородники все еще могут использовать птичий помет или коровий навоз. Такое удобрение для капусты должно разводиться водой и настаиваться.

Так, стандартное ведро на 10 л на треть заполняют пометом и заливают водой. Эту смесь оставляют настаиваться на 3 дня. Можно накрыть крышкой. По истечении срока полученную массу еще раз разбавляют водой. Необходимо дополнительно 15 л. Под каждую капусту вливают 1 л удобрения. Остаток раствора можно использовать для других овощей.

 

Чем подкормить капусту в сентябре из народных средств
Капуста на огороде. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, когда квасить капусту в сентябре 2024 года по лунному календарю.

Напомним, мы писали, как посеять укроп в сентябре, чтобы урожай ароматной и пышной зелени собрать еще до заморозков.

Также делимся с вами полезным советом, что можно смело сеять и сажать под зиму осенью 2024 года и как это правильно делать.

осень овощи советы удобрения капуста огород

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