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Фікус скидає листя — як врятувати домашню квітку

4 липня 2024 04:17
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко
Чому з фікуса обсипається листя — як врятувати домашню рослину
Жінка, яка тримає фікус у руках. Фото: Freepik
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко

Якщо у вас вдома росте фікус, і ви помітили, що з нього осипається листя, настав час вирішити цю проблему раз і назавжди. Ми пояснюємо, чому ваша квітка скидає листя і як можна виправити цю ситуацію за допомогою простих кроків.

Новини.LIVE ділиться порадами для господинь.

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Фікус — це квітка, яку можна часто зустріти в квартирі дівчат або жінок, адже її не так вже і важко вирощувати. Але інколи трапляється так, що з рослини без причин падають листя, і причини можуть бути найпростіші. Якщо знати, чому так відбувається, то можна без проблем врятувати фікус.

Большой фикус в белом горшке
Великий фікус у білому горщику. Фото: Pinterest

Чому фікус скидає листя

Найпоширенішими причинами скидання листя фікусом вважаються такі причини, як:

  • Недостатній рівень вологи 
  • Недостатнє освітлення
  • Гаряче повітря, яке виходить з батарей
  • Холодний протяг
  • Не відповідні умови вирощування
  • Не відповідній полив
  • Переїзди та зміни умов
Фикус, c которого осыпались листья
Фікус, з якого обсипалося листя. Фото: Gardener`s Path

Як врятувати фікус, який скидає листя

Якщо причина в недостатній волозі, гарячому повітрі та холодному протязі, постайте квітку подалі від батарей, частіше провітрюйте кімнату і захищайте свою рослину від протягів. Якщо фікус скидає листя через недостатнє освітлення, збільшіть його — напередодні осені та зими поставте його на підвіконня, куди світить сонце.

Квітка любить тепло, але взимку краще росте в прохолодному місці, однак, в цю пору року не допускайте того, щоб температура була нижче за п’ять градусів тепла. В ці пори року поливайте рослину менше, а ось обприскуйте частіше. 

І запам’ятайте — фікуси не люблять нікуди переїздити та змінювати умови свого "проживання". Якщо так сталося, час від часу обертайте квітку навколо своєї осі та повертайте не більше, ніж на 25 градусів, за один раз, щоб на фікус рівномірно потрапляло сонячне світло.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підживлювати орхідею, щоб не зіпсувати квітку. 

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