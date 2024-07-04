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Фикус сбрасывает листья — как спасти домашний цветок

4 июля 2024 04:17
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко
Почему с фикуса осыпаются листья — как спасти домашнее растение
Женщина, держащая фикус в руках. Фото: Freepik
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко

Если у вас дома растет фикус, и вы заметили, что с него осыпаются листья, пора решить эту проблему раз и навсегда. Мы объясняем, почему ваш цветок сбрасывает листья и как можно исправить эту ситуацию с помощью простых шагов.

Новини.LIVE делится советами для хозяек.

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Фикус — это цветок, который можно часто встретить в квартире девушек или женщин, ведь его не так уж и трудно выращивать. Но иногда случается так, что с растения без причины падают листья, и причины могут быть самые простые. Если знать, почему так происходит, можно без проблем спасти фикус.

Большой фикус в белом горшке.
Большой фикус в белом горшке. Фото: Pinterest

Почему фикус сбрасывает листья

Наиболее распространенными причинами сброса листьев фикусом считаются такие причины, как:

  • Недостаточный уровень влаги
  • Недостаточное освещение
  • Горячий воздух, выходящий из батарей
  • Холодный сквозняк
  • Не соответствующие условия выращивания
  • Не соответствующий полив
  • Переезды и изменения условий
Фикус, с которого осыпались листья
Фикус, с которого осыпались листья. Фото: Gardener`s Path

Как спасти фикус, сбрасывающий листья

Если причина в недостаточной влаге, горячем воздухе и холодном сквозняке, поставьте цветок подальше от батарей, чаще проветривайте комнату и защищайте свое растение от сквозняков. Если фикус сбрасывает листья из-за недостаточного освещения, увеличьте его — накануне осени и зимы поставьте его на подоконник, куда светит солнце.

Цветок любит тепло, но зимой лучше растет в прохладном месте, однако, в это время года не допускайте того, чтобы температура была ниже пяти градусов тепла. В это время года поливайте растение меньше, а вот опрыскивайте чаще.

И запомните — фикусы не любят никуда переезжать и менять условия своего "проживания". Если так произошло, время от времени вращайте цветок вокруг своей оси и поворачивайте не более, чем на 25 градусов, за один раз, чтобы на фикус равномерно попадал солнечный свет.

Напомним, мы писали о том, как правильно подкармливать орхидею, чтобы не испортить цветок.

Раньше мы рассказывали о том, как расставить цветы дома по фэн-шую, чтобы привлечь деньги.

Также мы сообщали о том, какие растения дома считаются опасными для детей.

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