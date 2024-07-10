Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Фітофтороз помідорів — як боротися з темними плямами на томатах arrow

Фітофтороз помідорів — як боротися з темними плямами на томатах

10 липня 2024 03:15
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Що робити з фітофторозом помідорів — симптоми хвороби та як врятувати врожай
Помідори, які вражені фітофторозом. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Помідори, як й інші рослини на городі, здатні страждати від різних захворювань, зокрема, від фітофторозу. Щоб захистити томати і, тим самим, врятувати врожай цього овоча, варто знати про дієві методи боротьби з цією хворобою.

Про те, як захистити помідори від цієї хвороби, розповіли на каналі "В гостях у Тані" в YouTube.

Читайте також:

Ефективні методи боротьби з фітофторозом на помідорах

Дачниця стверджує, що сироватка, яку багато хто використовує для боротьби з фітофторозом на томатах, зовсім не допомагає. Натомість, вона називає дієвий засіб для захисту помідорів від цього захворювання. Йдеться про фунгіцид, який допомагає рятувати врожай овоча від цієї проблеми.

Городниця розповідає, що для обробки помідорів вона використовує такий препарат, як "Танос".

Препарат "Танос" для обработки томатов от фитофтороза
Препарат "Танос" для обробки томатів від фітофторозу. Фото: скриншот з YouTube

До цього жінка обробляла цим препаратом картоплю, і вона, на щастя, дала гарний врожай. Зокрема, картопля була зеленою і навіть не пожовтіла. Тепер дачниця оброблятиме цим ефективним препаратом і помідори на городі, щоб захистити їх від фітофторозу.

Урожай томатов на огороде
Врожай томатів на городі. Фото: скриншот з YouTube

Приготування дієвого розчину проти фітофторозу

Щоб приготувати ефективну суміш для обробки томатів від цього серйозного захворювання, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Фунгіцид — шість грамів
  • Вода — десять літрів

Розчиніть фунгіцид у воді, обробіть помідори і чекайте сім днів, щоб побачити результат дії цього розчину.

Фітофтороз — що це таке

Фітофтороз — це хвороба, яка виникає через грибкові мікроорганізми, миттєво поширюється на рослини і може навіть знищити цілий врожай. Найбільше це захворювання вражає саме помідори, тому в разі її виявлення необхідно одразу ж рятувати рослину.

Симптомами цього захворювання є темне листя, яке потім засихає, а у вологу погоду — гниє, і почорнілі плоди рослини.

Фитофтороз на помидорах на огороде
Фітофтороз на помідорах на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно заморожувати помідори на зиму. 

Раніше ми розповідали про те, чим необхідно обробляти насіння томатів перед посадкою на городі. 

Також ми повідомляли про те, що варто покласти в лунки при посадці помідорів на городі.

поради город помідори фітофтороз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних