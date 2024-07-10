Що робити з фітофторозом помідорів — симптоми хвороби та як врятувати врожай

Помідори, які вражені фітофторозом. Фото: Pinterest

Помідори, як й інші рослини на городі, здатні страждати від різних захворювань, зокрема, від фітофторозу. Щоб захистити томати і, тим самим, врятувати врожай цього овоча, варто знати про дієві методи боротьби з цією хворобою.

Про те, як захистити помідори від цієї хвороби, розповіли на каналі "В гостях у Тані" в YouTube.

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Ефективні методи боротьби з фітофторозом на помідорах

Дачниця стверджує, що сироватка, яку багато хто використовує для боротьби з фітофторозом на томатах, зовсім не допомагає. Натомість, вона називає дієвий засіб для захисту помідорів від цього захворювання. Йдеться про фунгіцид, який допомагає рятувати врожай овоча від цієї проблеми.

Городниця розповідає, що для обробки помідорів вона використовує такий препарат, як "Танос".

Препарат "Танос" для обробки томатів від фітофторозу. Фото: скриншот з YouTube

До цього жінка обробляла цим препаратом картоплю, і вона, на щастя, дала гарний врожай. Зокрема, картопля була зеленою і навіть не пожовтіла. Тепер дачниця оброблятиме цим ефективним препаратом і помідори на городі, щоб захистити їх від фітофторозу.

Врожай томатів на городі. Фото: скриншот з YouTube

Приготування дієвого розчину проти фітофторозу

Щоб приготувати ефективну суміш для обробки томатів від цього серйозного захворювання, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Фунгіцид — шість грамів

Вода — десять літрів

Розчиніть фунгіцид у воді, обробіть помідори і чекайте сім днів, щоб побачити результат дії цього розчину.

Фітофтороз — що це таке

Фітофтороз — це хвороба, яка виникає через грибкові мікроорганізми, миттєво поширюється на рослини і може навіть знищити цілий врожай. Найбільше це захворювання вражає саме помідори, тому в разі її виявлення необхідно одразу ж рятувати рослину.

Симптомами цього захворювання є темне листя, яке потім засихає, а у вологу погоду — гниє, і почорнілі плоди рослини.

Фітофтороз на помідорах на городі. Фото: Pinterest

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