Что делать с фитофторозом помидоров — симптомы болезни и как спасти урожай

Помидоры, пораженные фитофторозом. Фото: Pinterest

Помидоры, как и другие растения на огороде, способны страдать от различных заболеваний, в частности, от фитофтороза. Чтобы защитить томаты и, тем самым, спасти урожай этого овоща, следует знать о действенных методах борьбы с этой болезнью.

О том, как защитить помидоры от этой болезни, рассказали на канале "В гостях у Тані" в YouTube.

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Эффективные методы борьбы с фитофторозом на помидорах

Дачница утверждает, что сыворотка, которую многие используют для борьбы с фитофторозом на томатах, совсем не помогает. Она называет действенное средство для защиты помидоров от этого заболевания. Речь идет о фунгициде, который помогает спасать урожай овоща от этой проблемы.

Огородница рассказывает, что для обработки помидоров она использует такой препарат как "Танос".

Препарат "Танос" для обработки томатов от фитофтороза. Фото: скриншот с YouTube

До этого женщина обрабатывала этим препаратом картофель, и он, к счастью, дал хороший урожай. В частности, картофель был зеленым и даже не пожелтел. Теперь дачница будет обрабатывать этим эффективным препаратом и помидоры на огороде, чтобы защитить их от фитофтороза.

Урожай томатов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Приготовление действенного раствора против фитофтороза

Чтобы приготовить эффективную смесь для обработки помидоров от этого серьезного заболевания, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Фунгицид — шесть грамм

Вода — десять литров

Растворите фунгицид в воде, обработайте помидоры и ждите семь дней, чтобы увидеть результат действия этого раствора.

Фитофтороз — что это такое

Фитофтороз — это болезнь, которая возникает из-за грибковых микроорганизмов, мгновенно распространяется на растения и может даже уничтожить целый урожай. Больше всего это заболевание поражает именно помидоры, поэтому в случае его обнаружения необходимо сразу же спасать растение.

Симптомами этого заболевания являются темные листья, которые потом засыхают, а во влажную погоду — гниют, и почерневшие плоды растения.

Фитофтороз на помидорах на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно замораживать помидоры на зиму.

Раньше мы рассказывали о том, чем необходимо обрабатывать семена томатов перед посадкой на огороде.

Также мы сообщали о том, что следует положить в лунки при посадке помидоров на огороде.