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Фитофтороз помидоров — как бороться с темными пятнами на томатах

10 июля 2024 03:15
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Что делать с фитофторозом помидоров — симптомы болезни и как спасти урожай
Помидоры, пораженные фитофторозом. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Помидоры, как и другие растения на огороде, способны страдать от различных заболеваний, в частности, от фитофтороза. Чтобы защитить томаты и, тем самым, спасти урожай этого овоща, следует знать о действенных методах борьбы с этой болезнью.

О том, как защитить помидоры от этой болезни, рассказали на канале "В гостях у Тані" в YouTube.

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Эффективные методы борьбы с фитофторозом на помидорах

Дачница утверждает, что сыворотка, которую многие используют для борьбы с фитофторозом на томатах, совсем не помогает. Она называет действенное средство для защиты помидоров от этого заболевания. Речь идет о фунгициде, который помогает спасать урожай овоща от этой проблемы.

Огородница рассказывает, что для обработки помидоров она использует такой препарат как "Танос".

Препарат "Танос" для обработки томатов от фитофтороза.
Препарат "Танос" для обработки томатов от фитофтороза. Фото: скриншот с YouTube

До этого женщина обрабатывала этим препаратом картофель, и он, к счастью, дал хороший урожай. В частности, картофель был зеленым и даже не пожелтел. Теперь дачница будет обрабатывать этим эффективным препаратом и помидоры на огороде, чтобы защитить их от фитофтороза.

Урожай томатов на огороде
Урожай томатов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Приготовление действенного раствора против фитофтороза

Чтобы приготовить эффективную смесь для обработки помидоров от этого серьезного заболевания, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Фунгицид — шесть грамм
  • Вода — десять литров

Растворите фунгицид в воде, обработайте помидоры и ждите семь дней, чтобы увидеть результат действия этого раствора.

Фитофтороз — что это такое

Фитофтороз — это болезнь, которая возникает из-за грибковых микроорганизмов, мгновенно распространяется на растения и может даже уничтожить целый урожай. Больше всего это заболевание поражает именно помидоры, поэтому в случае его обнаружения необходимо сразу же спасать растение.

Симптомами этого заболевания являются темные листья, которые потом засыхают, а во влажную погоду — гниют, и почерневшие плоды растения.

Фитофтороз на помидорах на огороде
Фитофтороз на помидорах на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно замораживать помидоры на зиму.

Раньше мы рассказывали о том, чем необходимо обрабатывать семена томатов перед посадкой на огороде.

Также мы сообщали о том, что следует положить в лунки при посадке помидоров на огороде.

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