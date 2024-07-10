Что делать с фитофторозом помидоров — симптомы болезни и как спасти урожай

Фитофтороз помидоров — как бороться с темными пятнами на томатах
Помидоры, как и другие растения на огороде, способны страдать от различных заболеваний, в частности, от фитофтороза. Чтобы защитить томаты и, тем самым, спасти урожай этого овоща, следует знать о действенных методах борьбы с этой болезнью.
О том, как защитить помидоры от этой болезни, рассказали на канале "В гостях у Тані" в YouTube.
Эффективные методы борьбы с фитофторозом на помидорах
Дачница утверждает, что сыворотка, которую многие используют для борьбы с фитофторозом на томатах, совсем не помогает. Она называет действенное средство для защиты помидоров от этого заболевания. Речь идет о фунгициде, который помогает спасать урожай овоща от этой проблемы.
Огородница рассказывает, что для обработки помидоров она использует такой препарат как "Танос".
До этого женщина обрабатывала этим препаратом картофель, и он, к счастью, дал хороший урожай. В частности, картофель был зеленым и даже не пожелтел. Теперь дачница будет обрабатывать этим эффективным препаратом и помидоры на огороде, чтобы защитить их от фитофтороза.
Приготовление действенного раствора против фитофтороза
Чтобы приготовить эффективную смесь для обработки помидоров от этого серьезного заболевания, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Фунгицид — шесть грамм
- Вода — десять литров
Растворите фунгицид в воде, обработайте помидоры и ждите семь дней, чтобы увидеть результат действия этого раствора.
Фитофтороз — что это такое
Фитофтороз — это болезнь, которая возникает из-за грибковых микроорганизмов, мгновенно распространяется на растения и может даже уничтожить целый урожай. Больше всего это заболевание поражает именно помидоры, поэтому в случае его обнаружения необходимо сразу же спасать растение.
Симптомами этого заболевания являются темные листья, которые потом засыхают, а во влажную погоду — гниют, и почерневшие плоды растения.
Напомним, мы писали о том, как правильно нужно замораживать помидоры на зиму.
Раньше мы рассказывали о том, чем необходимо обрабатывать семена томатов перед посадкой на огороде.
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