Як правильно доглядати кактус — найкращі поради для початківців

Людина, яка доглядає кактус вдома. Фото: Gardeners` World

Кактус — це, мабуть, найпростіша для вирощування кімнатна рослина, тому зараз в багатьох господинь можна побачити цю квітку. Але далеко не всі знають, як правильно обирати цю рослину і як її доглядати так, щоб вона прижилася вдома.

Про це розповідає Gardening Know How.

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Вибір кактуса додому

Навіть якщо у вас немає певного досвіду або ви взагалі не знаєте, як поводити себе із рослинами, кактус — це найкращий вибір для початківців. Є декілька видів кактусів, тому обирайте його в залежності від того, в яких умовах ви живете.

Наприклад, якщо у вас вдома недостатньо природного освітлення, краще обрати тропічний кактус. А якщо з вашого боку світить сонце, а рівень вологи низький, зробіть свій вибір на користь пустельного кактусу. Проте, якщо вам не вистачає яскравого освітлення вдома, скористайтеся фітолампою, щоб зменшити вологість.

Красивий кактус на підвіконні вдома. Фото: Pinterest

Догляд кактусів вдома

Варто зазначити, що всі різновиди кактусів мають підвищену чутливість до перезволоження. Тому в жодному випадку не допускайте надмірну вологу під кореневою системою кактусів і використовуйте лише добре дренувальний ґрунт, який допоможе вам прибрати цю вологу.

Що стосується поливу, то робіть це лише тоді, коли на дотик відчуєте, що ґрунт став сухим, а взимку вдвічі зменшіть цей процес.

Людина, яка поливає кактус. Фото: MSN

Кактуси люблять яскраве світло, але тропічні види обирають розсіяне. У весняний період підживлюйте цю кімнатну рослину ефективним добривом з необхідним вмістом корисних речовин.

Якщо ви будете правильно доглядати цю популярну і просту кімнатну квітку, у вас є високий шанс виростити красиву рослини просто на своєму підвіконні.

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