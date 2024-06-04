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Як доглядати кактус — секрети, про які ви не знали

4 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно доглядати кактус — найкращі поради для початківців
Людина, яка доглядає кактус вдома. Фото: Gardeners` World
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Кактус — це, мабуть, найпростіша для вирощування кімнатна рослина, тому зараз в багатьох господинь можна побачити цю квітку. Але далеко не всі знають, як правильно обирати цю рослину і як її доглядати так, щоб вона прижилася вдома.

Про це розповідає Gardening Know How.

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Вибір кактуса додому

Навіть якщо у вас немає певного досвіду або ви взагалі не знаєте, як поводити себе із рослинами, кактус — це найкращий вибір для початківців. Є декілька видів кактусів, тому обирайте його в залежності від того, в яких умовах ви живете.

Наприклад, якщо у вас вдома недостатньо природного освітлення, краще обрати тропічний кактус. А якщо з вашого боку світить сонце, а рівень вологи низький, зробіть свій вибір на користь пустельного кактусу. Проте, якщо вам не вистачає яскравого освітлення вдома, скористайтеся фітолампою, щоб зменшити вологість. 

Красивый кактус на подоконнике дома
Красивий кактус на підвіконні вдома. Фото: Pinterest

Догляд кактусів вдома

Варто зазначити, що всі різновиди кактусів мають підвищену чутливість до перезволоження. Тому в жодному випадку не допускайте надмірну вологу під кореневою системою кактусів і використовуйте лише добре дренувальний ґрунт, який допоможе вам прибрати цю вологу.

Що стосується поливу, то робіть це лише тоді, коли на дотик відчуєте, що ґрунт став сухим, а взимку вдвічі зменшіть цей процес.

Человек, поливающий кактус
Людина, яка поливає кактус. Фото: MSN

Кактуси люблять яскраве світло, але тропічні види обирають розсіяне. У весняний період підживлюйте цю кімнатну рослину ефективним добривом з необхідним вмістом корисних речовин.

Якщо ви будете правильно доглядати цю популярну і просту кімнатну квітку, у вас є високий шанс виростити красиву рослини просто на своєму підвіконні.

Нагадаємо, ми писали про те, як часто потрібно поливати троянди в саду для гарного результату. 

Раніше ми розповідали про те, які швидкорослі рослини можна посадити у червні. 

Також ми повідомляли про те, чому варто посадити лаванду в своєму саду.

кактус
домашні квіти
поради
догляд

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