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Как ухаживать за кактусом — секреты, о которых вы не знали

4 июня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно ухаживать за кактусом — самые лучшие советы для начинающих
Человек, который ухаживает за кактусом дома. Фото: Gardeners` World
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Кактус — это, пожалуй, самое простое для выращивания комнатное растение, поэтому сейчас у многих хозяек можно увидеть этот цветок. Но далеко не все знают, как правильно выбирать это растение и как за ним ухаживать так, чтобы оно прижилось дома.

Об этом рассказывает Gardening Know How.

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Выбор кактуса домой

Даже если у вас нет определенного опыта или вы вообще не знаете, как вести себя с растениями, кактус — это самый лучший выбор для начинающих. Есть несколько видов кактусов, поэтому выбирайте его в зависимости от того, в каких условиях вы живете.

К примеру, если у вас дома недостаточно естественного освещения, лучше выбрать тропический кактус. А если с вашей стороны светит солнце, а уровень влаги низкий, сделайте свой выбор в пользу пустынного кактуса. Однако, если вам не хватает яркого освещения дома, воспользуйтесь фитолампой, чтобы снизить влажность.

Красивый кактус на подоконнике.
Красивый кактус на подоконнике дома. Фото: Pinterest

Уход за кактусами дома

Следует отметить, что все разновидности кактусов обладают повышенной чувствительностью к переувлажнению. Поэтому ни в коем случае не допускайте чрезмерную влагу под корневой системой кактусов и используйте только хорошо дренированную почву, которая поможет вам убрать эту влагу.

Что касается полива, то делайте это только тогда, когда на ощупь почувствуете, что почва стала сухой, а зимой вдвое уменьшите этот процесс.

Человек, поливающий кактус
Человек, который поливает кактус. Фото: MSN

Кактусы любят яркий свет, но тропические виды выбирают рассеянный. В весенний период питайте это комнатное растение эффективным удобрением с необходимым содержанием полезных веществ.

Если вы будете правильно ухаживать за этим популярным и простым комнатным цветком, у вас есть высокий шанс вырастить красивое растение прямо на своем подоконнике.

Напомним, мы писали о том, как часто нужно поливать розы в саду для хорошего результата.

Раньше мы рассказывали о том, какие быстрорастущие растения можно посадить в июне.

Также мы сообщали о том, почему стоит посадить лаванду в своем саду.

кактус
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