Как правильно ухаживать за кактусом — самые лучшие советы для начинающих

Как ухаживать за кактусом — секреты, о которых вы не знали
Кактус — это, пожалуй, самое простое для выращивания комнатное растение, поэтому сейчас у многих хозяек можно увидеть этот цветок. Но далеко не все знают, как правильно выбирать это растение и как за ним ухаживать так, чтобы оно прижилось дома.
Об этом рассказывает Gardening Know How.
Выбор кактуса домой
Даже если у вас нет определенного опыта или вы вообще не знаете, как вести себя с растениями, кактус — это самый лучший выбор для начинающих. Есть несколько видов кактусов, поэтому выбирайте его в зависимости от того, в каких условиях вы живете.
К примеру, если у вас дома недостаточно естественного освещения, лучше выбрать тропический кактус. А если с вашей стороны светит солнце, а уровень влаги низкий, сделайте свой выбор в пользу пустынного кактуса. Однако, если вам не хватает яркого освещения дома, воспользуйтесь фитолампой, чтобы снизить влажность.
Уход за кактусами дома
Следует отметить, что все разновидности кактусов обладают повышенной чувствительностью к переувлажнению. Поэтому ни в коем случае не допускайте чрезмерную влагу под корневой системой кактусов и используйте только хорошо дренированную почву, которая поможет вам убрать эту влагу.
Что касается полива, то делайте это только тогда, когда на ощупь почувствуете, что почва стала сухой, а зимой вдвое уменьшите этот процесс.
Кактусы любят яркий свет, но тропические виды выбирают рассеянный. В весенний период питайте это комнатное растение эффективным удобрением с необходимым содержанием полезных веществ.
Если вы будете правильно ухаживать за этим популярным и простым комнатным цветком, у вас есть высокий шанс вырастить красивое растение прямо на своем подоконнике.
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