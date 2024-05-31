Що посадити у червні 2024 — квіти, які швидко ростуть і квітнуть до заморозків

Бабуся з онукою поливають квіти. Фото: freepik.com

Квіти — найкращий спосіб прикрасити свою дачу, присадибну ділянку чи сад. Квітучі рослини вносять красу та затишок, наповнюють повітря дивовижним свіжим ароматом. Якщо ви не встигли посадити квіти навесні або бажаєте поповнити свої клумби новими видами, можна сміливо зайнятися посадкою у червні.

Які швидкорослі квіти можна посадити у перший місяць літа, щоб мати квітучу ділянку аж до перших заморозків, розповідаємо далі в матеріалі.

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Чорнобривці

Ці квіти одні з найпопулярніших в Україні. Чорнобривці дуже яскраві, мають шикарний вигляд та аромат, а головне, квітнуть до перших заморозків. Для вирощування в саду підійдуть будь-які сорти — від мініатюрних до високорослих.

Ці квіти ще й гарні тим, що не потребують особливого догляду. Лише у спеку їх бажано вчасно поливати. Чорнобривці підійдуть тим, хто приїжджає на дачу кілька разів на місяць.

Чорнобривці добре ростуть на сонячних або напівтіньових місцях. Також можуть рости під деревами, де є тінь або напівтінь.

Чорнобривці у саду. Фото: torange.biz

Календула

Це дуже ніжна квітка, як правило, помаранчевого або жовтого кольору. Квітнути календула починає у червні й аж до самих холодів. Також її можна садити у перший літній місяць. Приблизно через півтора або два місяці після посіву календула зацвіте і прикрасить своїми яскравими бутонами клумбу.

Календула має чудовий вигляд в квіткових композиціях. Рослину можна висаджувати поруч із доріжками або стежками в саду, щоб додати кольору і краси.

Календула може бути корисною рослиною для використання серед овочевих грядок, оскільки вона може допомагати в боротьбі зі шкідниками та захищати рослини від хвороб.

Календула у саду. Фото: pixabay.com

Космея

Ця дивовижна рослина славиться своїм яскравим і рясним цвітінням. А ще має приємний та ніжний аромат. Вона цвіте з середини літа й аж до перших заморозків. Багато сортів космеї мають здатність до самосіву та подовженого цвітіння.

Космея найкраще росте на сонячних ділянках, але вона також може рости в напівтіньових місцях. Рослина добре себе почуває поруч із фруктовими деревами. Ароматні квіти приваблюють метеликів, які допомагають запилювати весь сад.

Якщо ви хочете посадити у себе вдома космею, можна створити свою цікаву композицію, вибравши насіння різних сортів. Крім цього, космея здатна розростатися, тому ідеально підійде для огорожі або як живий паркан.

Високорослу космею потрібно висаджувати позаду інших квітів, а низькорослі сорти можна посадити у вазон і поставити біля альтанки.

Космея у саду. Фото: wallhere.com

Кларкія

Невеликі кущики з оксамитовими квіточками стануть головною прикрасою вашої ділянки, особливо якщо вам подобається, який вигляд має сакура і ви добре ставитеся до троянд.

Рослина виглядає максимально ефектно, якщо посадити її у вигляді композиції. Кларкія краще росте на сонячних або напівтіньових місцях з добре дренованим ґрунтом.

Варто зауважити, що сортам з довгим стеблом може знадобитися підстраховка у вигляді кілочка, який встановлюють одразу під час посіву, щоб у майбутньому сильний вітер не зламав квітку.

Між саджанцями або насінням під час посадки має залишатися відстань не більше 20 см, інакше рослина не зможе рясно розквітнути.

Коли саме починається цвітіння та як довго воно триває, може варіюватися залежно від вирощуваного сорту, кліматичних умов, умов ґрунту та догляду. Однак зазвичай кларкія цвіте впродовж літа.

Кларкія у саду. Фото: google.com

Клематис

Це також одна з найпопулярніших рослин серед українців. Квітка стане прикрасою вашою присадибної ділянки. Вона здатна створити вишукану живу огорожу.

Щоб клематис мав гарний вигляд, йому потрібне сонце, регулярний полив, гарний ґрунт і своєчасна обрізка. Сіяти його можна на початку червня, тоді цвісти рослина буде з липня до перших заморозків.

Клематис James Mason. Фото: dobrodar.ua

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