Что посадить в июне 2024 года — быстрорастущие цветы, которые цветут до заморозков

Бабушка с внучкой поливают цветы. Фото: freepik.com

Цветы — лучший способ украсить свою дачу, приусадебный участок или сад. Цветущие растения вносят красоту и уют, наполняют воздух удивительным свежим ароматом. Если вы не успели посадить цветы весной или хотите пополнить свои клумбы новыми видами, можно смело заняться посадкой в июне.

Какие быстрорастущие цветы можно посадить в первый месяц лета, чтобы иметь цветущий участок вплоть до первых заморозков, рассказываем далее в материале.

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Бархатцы

Эти цветы одни из самых популярных в Украине. Бархатцы очень яркие, имеют шикарный вид и аромат, а главное цветут до первых заморозков. Для выращивания в саду подойдут любые сорта — от миниатюрных до высокорослых.

Эти цветы еще и хороши тем, что не нуждаются в особом уходе. Только в жару их желательно вовремя поливать. Бархатцы подойдут тем, кто приезжает на дачу несколько раз в месяц.

Бархатцы хорошо растут на солнечных или полутеневых местах. Также могут расти под деревьями, где есть тень или полутень.

Бархатцы в саду. Фото: torange.biz

Календула

Это очень нежный цветок, как правило, оранжевого или желтого цвета. Цвести календула начинает в июне и до самых холодов. Также ее можно сажать в первый летний месяц. Приблизительно через полтора или два месяца после посева календула зацветет и украсит своими яркими бутонами клумбу.

Календула имеет великолепный вид в цветочных композициях. Можно высаживать рядом с дорожками или тропинками в саду, чтобы добавить цвет и красоту.

Календула может быть полезным для использования среди овощных грядок, поскольку она может помогать в борьбе с вредителями и защищать растения от болезней.

Календула в саду. Фото: pixabay.com

Космея

Это удивительное растение славится своим ярким и обильным цветением. А еще имеет приятный и нежный аромат. Она цветет с середины лета и до первых заморозков. Многие сорта космеи обладают способностью к самосеву и долгому цветению.

Космея лучше растет на солнечных участках, но она также может расти в полутеневых местах. Растение хорошо себя чувствует рядом с фруктовыми деревьями. Ароматные цветы привлекают бабочек, которые помогают опылять весь сад.

Если вы хотите посадить у себя дома космею, можно создать свою интересную композицию, выбрав семена разных сортов. Помимо этого, космея способна разрастаться, поэтому идеально подойдет как живой забор.

Высокорослую космею нужно высаживать позади других цветов, а низкорослые сорта можно посадить в горшок и поставить возле беседки.

Космея в саду. Фото: wallhere.com

Кларкия

Небольшие кустики с бархатными цветочками станут главным украшением вашего участка, особенно если вам нравится, как выглядит сакура и вы хорошо относитесь к розам.

Растение выглядит максимально эффектно, если посадить его в виде композиции. Кларкия лучше растет на солнечных или полутеневых местах с хорошо дренированной почвой.

Следует заметить, что сортам с длинным стеблем может понадобиться подстраховка в виде колышка, который устанавливается сразу во время посева, чтобы в будущем сильный ветер не сломал цветок.

Между саженцами или семенами во время посадки должно оставаться расстояние не более 20 см, иначе растение не сможет обильно расцветать.

Когда начинается цветение и как долго оно длится, может варьироваться в зависимости от выращиваемого сорта, климатических условий, условий почвы и ухода. Однако обычно кларкия цветет в течение лета.

Кларкие в саду. Фото: google.com

Клематис

Это также одно из самых популярных растений среди украинцев. Цветок станет украшением вашего приусадебного участка. Он способен создать изысканное живое ограждение.

Чтобы клематис выглядел красиво, ему нужно солнце, регулярный полив, хороший грунт и своевременная обрезка. Сеять его можно в начале июня, тогда цвести растение будет с июля до первых заморозков.

Клематис James Mason. Фото: dobrodar.ua

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