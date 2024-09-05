Як правильно ловити карася у вересні — місце ловлі, прикормка та наживка

Риба карась на гачку. Фото: shutterstock.com

Карась — одна з найпопулярніших риб в Україні, яка водиться майже в кожному озері, ставку, кар'єрі, річці. Як правило, на вудочку клюють маленькі рибинки, які у кращому випадку підійдуть для сушіння. А щоб зловити екземпляр хоча б на 300 г, треба знати певні секрети й хитрощі.

Де, на що та як ловити карася у вересні, розповідаємо далі в матеріалі з посиланням на портал Вінницького рибоохоронного патруля.

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Де ловити карася у вересні

Якщо ви хочете зловити рибину пристойного розміру, варто обирати:

проточні озера з багатою водною рослинністю;

затоки тихих рівнинних річок.

Де шукати карася в осінній період

Оскільки вже з вересня температура повітря та води поступово знижується, а водна рослинність відмирає, карась йде з мілководдя на глибину. Оптимальні глибини для ловлі карася у цей період 3-5 м.

Звичайно, тут слід враховувати погоду, адже якщо на вулиці сонячно й не менше +27°C карась може годуватися на мілині.

Сріблястий карась у руці. Фото: fishing.in.ua

Коли ловити карася — погода та оптимальний час

Якщо ви прагнете ловити карасів середнього або великого розміру, тут лінуватися не можна. На риболовлю слід відправлятися ще досвіта. Найкращі години для риболовлі у вересні — зі сходу сонця і приблизно до 10 ранку. Також на риболовлю можна відправлятися ввечері — за годину-півтори до заходу сонця.

Щодо погоди, то досвідчені рибалки вже давно помітили, що карась добре клює під час сильного короткого дощу. Це пов'язано з тим, що риба гарно відчуває зміну погоди та перепади тиску й у холодні періоди посилено харчується.

Яку прикормку використовувати для карася восени

Прикормка — одна з найважливіших умов успішної риболовлі. Восени карася потрібно підгодовувати дуже обережно й у незначних кількостях. Обов'язково у підгодівлі повинні бути тваринні компоненти.

Для теплої осінньої погоди можна використовувати таку прикормку:

мелене насіння соняшнику (смажене) — 1/2 склянки;

сухарі пшеничні (мелені) — 1/2 склянки;

подрібнені дрібні черепашки — 1/2 склянки;

мотиль — 1/2 сірникової коробки;

суха дафнія — 1/2 сірникової коробки;

ванілін з цукровим піском (ароматизатор) — на кінчику ножа;

глина, пісок, вода — для формування кульок прикормки потрібної консистенції.

Всі компоненти змішують з глиною, піском і водою так, щоб вийшла куля, яка б при ударі об воду не розбивалася. З усієї кількості готуємо 5-6 куль розміром з тенісний м'яч. На початку необхідно закинути не більше двох куль. Переваги цієї прикормки у тому, що вона приваблює рибу, надовго затримує на одному місці, але не насичує.

Для холодної погоди варто використати таку прикормку:

подрібнена макуха — 50 г;

подрібнені дрібні черепашки — 1/3 склянки;

суха дафнія — 1/2 сірникової коробки;

ванілін з цукром — на кінчику ножа;

глина, пісок, вода — для формування кулі прикормки потрібної консистенції.

Сріблястий карась на гачку. Фото: fishing.in.ua

На що ловити карася у вересні

Тепер треба визначитися, яку приманку чіпляти на гачок. Найбільше карася привабить:

дрібний гнойовий хробак;

мотиль;

опариш;

личинка реп'яхової мухи.

Приманки можна комбінувати між собою.

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