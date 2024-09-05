Як правильно ловити карася у вересні — місце ловлі, прикормка та наживка

Як ловити карася у вересні — секрети шаленого кльову від досвідчених рибалок
Карась — одна з найпопулярніших риб в Україні, яка водиться майже в кожному озері, ставку, кар'єрі, річці. Як правило, на вудочку клюють маленькі рибинки, які у кращому випадку підійдуть для сушіння. А щоб зловити екземпляр хоча б на 300 г, треба знати певні секрети й хитрощі.
Де, на що та як ловити карася у вересні, розповідаємо далі в матеріалі з посиланням на портал Вінницького рибоохоронного патруля.
Де ловити карася у вересні
Якщо ви хочете зловити рибину пристойного розміру, варто обирати:
- проточні озера з багатою водною рослинністю;
- затоки тихих рівнинних річок.
Де шукати карася в осінній період
Оскільки вже з вересня температура повітря та води поступово знижується, а водна рослинність відмирає, карась йде з мілководдя на глибину. Оптимальні глибини для ловлі карася у цей період 3-5 м.
Звичайно, тут слід враховувати погоду, адже якщо на вулиці сонячно й не менше +27°C карась може годуватися на мілині.
Коли ловити карася — погода та оптимальний час
Якщо ви прагнете ловити карасів середнього або великого розміру, тут лінуватися не можна. На риболовлю слід відправлятися ще досвіта. Найкращі години для риболовлі у вересні — зі сходу сонця і приблизно до 10 ранку. Також на риболовлю можна відправлятися ввечері — за годину-півтори до заходу сонця.
Щодо погоди, то досвідчені рибалки вже давно помітили, що карась добре клює під час сильного короткого дощу. Це пов'язано з тим, що риба гарно відчуває зміну погоди та перепади тиску й у холодні періоди посилено харчується.
Яку прикормку використовувати для карася восени
Прикормка — одна з найважливіших умов успішної риболовлі. Восени карася потрібно підгодовувати дуже обережно й у незначних кількостях. Обов'язково у підгодівлі повинні бути тваринні компоненти.
Для теплої осінньої погоди можна використовувати таку прикормку:
- мелене насіння соняшнику (смажене) — 1/2 склянки;
- сухарі пшеничні (мелені) — 1/2 склянки;
- подрібнені дрібні черепашки — 1/2 склянки;
- мотиль — 1/2 сірникової коробки;
- суха дафнія — 1/2 сірникової коробки;
- ванілін з цукровим піском (ароматизатор) — на кінчику ножа;
- глина, пісок, вода — для формування кульок прикормки потрібної консистенції.
Всі компоненти змішують з глиною, піском і водою так, щоб вийшла куля, яка б при ударі об воду не розбивалася. З усієї кількості готуємо 5-6 куль розміром з тенісний м'яч. На початку необхідно закинути не більше двох куль. Переваги цієї прикормки у тому, що вона приваблює рибу, надовго затримує на одному місці, але не насичує.
Для холодної погоди варто використати таку прикормку:
- подрібнена макуха — 50 г;
- подрібнені дрібні черепашки — 1/3 склянки;
- суха дафнія — 1/2 сірникової коробки;
- ванілін з цукром — на кінчику ножа;
- глина, пісок, вода — для формування кулі прикормки потрібної консистенції.
На що ловити карася у вересні
Тепер треба визначитися, яку приманку чіпляти на гачок. Найбільше карася привабить:
- дрібний гнойовий хробак;
- мотиль;
- опариш;
- личинка реп'яхової мухи.
Приманки можна комбінувати між собою.
Раніше ми розповідали, як приготувати найкращу прикормку для коропа.
Нагадаємо, ми писали п'ять риболовних лайфхаків для гарного кльову у вересні.
Також ми публікували місячний календар рибалки на вересень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні для риболовлі.
Читайте Новини.LIVE!