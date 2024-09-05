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Як ловити карася у вересні — секрети шаленого кльову від досвідчених рибалок

5 вересня 2024 20:03
Анастасія Мироненко - Редактор
Як правильно ловити карася у вересні — місце ловлі, прикормка та наживка
Риба карась на гачку. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Карась — одна з найпопулярніших риб в Україні, яка водиться майже в кожному озері, ставку, кар'єрі, річці. Як правило, на вудочку клюють маленькі рибинки, які у кращому випадку підійдуть для сушіння. А щоб зловити екземпляр хоча б на 300 г, треба знати певні секрети й хитрощі. 

Де, на що та як ловити карася у вересні, розповідаємо далі в матеріалі з посиланням на портал Вінницького рибоохоронного патруля. 

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Де ловити карася у вересні 

Якщо ви хочете зловити рибину пристойного розміру, варто обирати:

  • проточні озера з багатою водною рослинністю;
  • затоки тихих рівнинних річок. 

Де шукати карася в осінній період 

Оскільки вже з вересня температура повітря та води поступово знижується, а водна рослинність відмирає, карась йде з мілководдя на глибину. Оптимальні глибини для ловлі карася у цей період 3-5 м.

Звичайно, тут слід враховувати погоду, адже якщо на вулиці сонячно й не менше +27°C карась може годуватися на мілині.

 

Що треба знати про ловлю карася у вересні
Сріблястий карась у руці. Фото: fishing.in.ua

Коли ловити карася — погода та оптимальний час 

Якщо ви прагнете ловити карасів середнього або великого розміру, тут лінуватися не можна. На риболовлю слід відправлятися ще досвіта. Найкращі години для риболовлі у вересні — зі сходу сонця і приблизно до 10 ранку. Також на риболовлю можна відправлятися ввечері — за годину-півтори до заходу сонця.

Щодо погоди, то досвідчені рибалки вже давно помітили, що карась добре клює під час сильного короткого дощу. Це пов'язано з тим, що риба гарно відчуває зміну погоди та перепади тиску й у холодні періоди посилено харчується. 

Яку прикормку використовувати для карася восени 

Прикормка — одна з найважливіших умов успішної риболовлі. Восени карася потрібно підгодовувати дуже обережно й у незначних кількостях. Обов'язково у підгодівлі повинні бути тваринні компоненти.

Для теплої осінньої погоди можна використовувати таку прикормку: 

  • мелене насіння соняшнику (смажене) — 1/2 склянки;
  • сухарі пшеничні (мелені) — 1/2 склянки;
  • подрібнені дрібні черепашки — 1/2 склянки;
  • мотиль — 1/2 сірникової коробки;
  • суха дафнія — 1/2 сірникової коробки;
  • ванілін з цукровим піском (ароматизатор) — на кінчику ножа;
  • глина, пісок, вода — для формування кульок прикормки потрібної консистенції.

Всі компоненти змішують з глиною, піском і водою так, щоб вийшла куля, яка б при ударі об воду не розбивалася. З усієї кількості готуємо 5-6 куль розміром з тенісний м'яч. На початку необхідно закинути не більше двох куль. Переваги цієї прикормки у тому, що вона приваблює рибу, надовго затримує на одному місці, але не насичує. 

Для холодної погоди варто використати таку прикормку: 

  • подрібнена макуха — 50 г;
  • подрібнені дрібні черепашки — 1/3 склянки;
  • суха дафнія — 1/2 сірникової коробки;
  • ванілін з цукром — на кінчику ножа;
  • глина, пісок, вода — для формування кулі прикормки потрібної консистенції.

 

Ловля карася у вересні — де шукати рибу та як її привабити
 Сріблястий карась на гачку. Фото: fishing.in.ua

На що ловити карася у вересні 

Тепер треба визначитися, яку приманку чіпляти на гачок. Найбільше карася привабить:

  • дрібний гнойовий хробак;
  • мотиль;
  •  опариш;
  • личинка реп'яхової мухи.

Приманки можна комбінувати між собою. 

 

Раніше ми розповідали, як приготувати найкращу прикормку для коропа.

Нагадаємо, ми писали п'ять риболовних лайфхаків для гарного кльову у вересні. 

Також ми публікували місячний календар рибалки на вересень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні для риболовлі.

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