Как правильно ловить карася в сентябре — место ловли, прикормка и наживка

Как ловить карася в сентябре — секреты бешеного клева от опытных рыбаков
Карась — одна из самых популярных рыб в Украине, которая водится почти в каждом озере, пруду, карьере, реке. Как правило, на удочку клюют маленькие рыбинки, которые в лучшем случае подойдут для сушки. А чтобы поймать экземпляр хотя бы на 300 г, нужно знать определенные секреты и уловки.
Где, на что и как ловить карася в сентябре, далее рассказываем в материале со ссылкой на портал Винницкого рыбоохранного патруля.
Где ловить карася в сентябре
Если вы хотите поймать рыбу приличного размера, следует выбирать:
- проточные озера с богатой водной растительностью;
- залив тихих равнинных рек.
Где искать карася в осенний период
Поскольку уже с сентября температура воздуха и воды постепенно снижается, а водная растительность отмирает, карась уходит из мелководья на глубину. Оптимальные глубины для ловли карася в этот период 3-5 м.
Конечно, здесь следует учитывать погоду, ведь если на улице солнечно и не менее +27°C карась может кормиться на мели.
Когда ловить карася — погода и оптимальное время
Если вы хотите ловить карасей среднего или большого размера, здесь лениться нельзя. На рыбалку следует отправляться еще до рассвета. Лучшие часы для рыбалки в сентябре — с восхода солнца и примерно до 10 утра. Также на рыбалку можно отправляться вечером — за час-полтора до заката.
Что касается погоды, то опытные рыбаки уже давно заметили, что карась хорошо клюет во время сильного короткого дождя. Это связано с тем, что рыба хорошо чувствует изменение погоды и перепады давления и в холодные периоды усиленно питается.
Какую прикормку использовать для карася осенью
Прикормка — одно из важнейших условий успешной рыбалки. Осенью карася нужно подкармливать очень осторожно и в незначительных количествах. Обязательно в подкормке должны содержаться животные компоненты.
Для теплой осенней погоды можно использовать следующую прикормку:
- молотые семена подсолнечника (жареные) — 1/2 стакана;
- сухари пшеничные (молотые) — 1/2 стакана;
- измельченные мелкие ракушки — 1/2 стакана;
- мотыль — 1/2 спичечной коробки;
- сухая дафния — 1/2 спичечного коробка;
- ванилин с сахарным песком (ароматизатор) — на кончике ножа;
- глина, песок, вода — для формирования шариков прикормки нужной консистенции.
Все компоненты смешивают с глиной, песком и водой так, чтобы получился шар, который бы при ударе о воду не разбивался. Из всего количества готовим 5-6 шаров размером с теннисный мяч. В начале необходимо забросить не больше двух шаров. Преимущества этой прикормки в том, что она привлекает рыбу, задерживает надолго на одном месте, но не насыщает.
Для холодной погоды следует использовать такую прикормку:
- измельченный жмых — 50 г;
- измельченные мелкие ракушки — 1/3 стакана;
- сухая дафния — 1/2 спичечного коробка;
- ванилин с сахаром — на кончике ножа;
- глина, песок, вода — для формирования шара прикормки нужной консистенции.
На что ловить карася в сентябре
Теперь нужно определиться, какую приманку цеплять на крючок. Больше всего карася привлечет:
- мелкий навозный червь;
- мотыль;
- опарыш;
- личинка репейной мухи.
Приманки можно сочетать между собой.
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