Как правильно ловить карася в сентябре — место ловли, прикормка и наживка

Рыба карась на крючке. Фото: shutterstock.com

Карась — одна из самых популярных рыб в Украине, которая водится почти в каждом озере, пруду, карьере, реке. Как правило, на удочку клюют маленькие рыбинки, которые в лучшем случае подойдут для сушки. А чтобы поймать экземпляр хотя бы на 300 г, нужно знать определенные секреты и уловки.

Где, на что и как ловить карася в сентябре, далее рассказываем в материале со ссылкой на портал Винницкого рыбоохранного патруля.

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Где ловить карася в сентябре

Если вы хотите поймать рыбу приличного размера, следует выбирать:

проточные озера с богатой водной растительностью;

залив тихих равнинных рек.

Где искать карася в осенний период

Поскольку уже с сентября температура воздуха и воды постепенно снижается, а водная растительность отмирает, карась уходит из мелководья на глубину. Оптимальные глубины для ловли карася в этот период 3-5 м.

Конечно, здесь следует учитывать погоду, ведь если на улице солнечно и не менее +27°C карась может кормиться на мели.

Серебристый карась в руке. Фото: fishing.in.ua

Когда ловить карася — погода и оптимальное время

Если вы хотите ловить карасей среднего или большого размера, здесь лениться нельзя. На рыбалку следует отправляться еще до рассвета. Лучшие часы для рыбалки в сентябре — с восхода солнца и примерно до 10 утра. Также на рыбалку можно отправляться вечером — за час-полтора до заката.

Что касается погоды, то опытные рыбаки уже давно заметили, что карась хорошо клюет во время сильного короткого дождя. Это связано с тем, что рыба хорошо чувствует изменение погоды и перепады давления и в холодные периоды усиленно питается.

Какую прикормку использовать для карася осенью

Прикормка — одно из важнейших условий успешной рыбалки. Осенью карася нужно подкармливать очень осторожно и в незначительных количествах. Обязательно в подкормке должны содержаться животные компоненты.

Для теплой осенней погоды можно использовать следующую прикормку:

молотые семена подсолнечника (жареные) — 1/2 стакана;

сухари пшеничные (молотые) — 1/2 стакана;

измельченные мелкие ракушки — 1/2 стакана;

мотыль — 1/2 спичечной коробки;

сухая дафния — 1/2 спичечного коробка;

ванилин с сахарным песком (ароматизатор) — на кончике ножа;

глина, песок, вода — для формирования шариков прикормки нужной консистенции.

Все компоненты смешивают с глиной, песком и водой так, чтобы получился шар, который бы при ударе о воду не разбивался. Из всего количества готовим 5-6 шаров размером с теннисный мяч. В начале необходимо забросить не больше двух шаров. Преимущества этой прикормки в том, что она привлекает рыбу, задерживает надолго на одном месте, но не насыщает.

Для холодной погоды следует использовать такую прикормку:

измельченный жмых — 50 г;

измельченные мелкие ракушки — 1/3 стакана;

сухая дафния — 1/2 спичечного коробка;

ванилин с сахаром — на кончике ножа;

глина, песок, вода — для формирования шара прикормки нужной консистенции.

Серебристый карась на крючке. Фото: fishing.in.ua

На что ловить карася в сентябре

Теперь нужно определиться, какую приманку цеплять на крючок. Больше всего карася привлечет:

мелкий навозный червь;

мотыль;

опарыш;

личинка репейной мухи.

Приманки можно сочетать между собой.

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