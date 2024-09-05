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Как ловить карася в сентябре — секреты бешеного клева от опытных рыбаков

5 сентября 2024 20:03
Анастасия Мироненко - Редактор
Как правильно ловить карася в сентябре — место ловли, прикормка и наживка
Рыба карась на крючке. Фото: shutterstock.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Карась — одна из самых популярных рыб в Украине, которая водится почти в каждом озере, пруду, карьере, реке. Как правило, на удочку клюют маленькие рыбинки, которые в лучшем случае подойдут для сушки. А чтобы поймать экземпляр хотя бы на 300 г, нужно знать определенные секреты и уловки.

Где, на что и как ловить карася в сентябре, далее рассказываем в материале со ссылкой на портал Винницкого рыбоохранного патруля.

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Где ловить карася в сентябре

Если вы хотите поймать рыбу приличного размера, следует выбирать:

  • проточные озера с богатой водной растительностью;
  • залив тихих равнинных рек.

Где искать карася в осенний период

Поскольку уже с сентября температура воздуха и воды постепенно снижается, а водная растительность отмирает, карась уходит из мелководья на глубину. Оптимальные глубины для ловли карася в этот период 3-5 м.

Конечно, здесь следует учитывать погоду, ведь если на улице солнечно и не менее +27°C карась может кормиться на мели.

 

Что нужно знать о ловле карася в сентябре
Серебристый карась в руке. Фото: fishing.in.ua

Когда ловить карася — погода и оптимальное время

Если вы хотите ловить карасей среднего или большого размера, здесь лениться нельзя. На рыбалку следует отправляться еще до рассвета. Лучшие часы для рыбалки в сентябре — с восхода солнца и примерно до 10 утра. Также на рыбалку можно отправляться вечером — за час-полтора до заката.

Что касается погоды, то опытные рыбаки уже давно заметили, что карась хорошо клюет во время сильного короткого дождя. Это связано с тем, что рыба хорошо чувствует изменение погоды и перепады давления и в холодные периоды усиленно питается.

Какую прикормку использовать для карася осенью

Прикормка — одно из важнейших условий успешной рыбалки. Осенью карася нужно подкармливать очень осторожно и в незначительных количествах. Обязательно в подкормке должны содержаться животные компоненты.

Для теплой осенней погоды можно использовать следующую прикормку:

  • молотые семена подсолнечника (жареные) — 1/2 стакана;
  • сухари пшеничные (молотые) — 1/2 стакана;
  • измельченные мелкие ракушки — 1/2 стакана;
  • мотыль — 1/2 спичечной коробки;
  • сухая дафния — 1/2 спичечного коробка;
  • ванилин с сахарным песком (ароматизатор) — на кончике ножа;
  • глина, песок, вода — для формирования шариков прикормки нужной консистенции.

Все компоненты смешивают с глиной, песком и водой так, чтобы получился шар, который бы при ударе о воду не разбивался. Из всего количества готовим 5-6 шаров размером с теннисный мяч. В начале необходимо забросить не больше двух шаров. Преимущества этой прикормки в том, что она привлекает рыбу, задерживает надолго на одном месте, но не насыщает.

Для холодной погоды следует использовать такую прикормку:

  • измельченный жмых — 50 г;
  • измельченные мелкие ракушки — 1/3 стакана;
  • сухая дафния — 1/2 спичечного коробка;
  • ванилин с сахаром — на кончике ножа;
  • глина, песок, вода — для формирования шара прикормки нужной консистенции.

 

Ловля карася в сентябре - где искать рыбу и как ее привлечь
Серебристый карась на крючке. Фото: fishing.in.ua

На что ловить карася в сентябре

Теперь нужно определиться, какую приманку цеплять на крючок. Больше всего карася привлечет:

  • мелкий навозный червь;
  • мотыль;
  • опарыш;
  • личинка репейной мухи.

Приманки можно сочетать между собой.

 

Ранее мы рассказывали, как приготовить лучшую прикормку для карпа.

Напомним, мы писали пять рыболовных лайфхаков для хорошего клева в сентябре.

Также мы публиковали лунный календарь рыболова на сентябрь 2024, который подскажет самые благоприятные дни для рыбалки.

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