Як правильно обрізати лаванду влітку — коли це робити і чим, поради садівникам

Жінка, яка обрізає лаванду в саду. Фото: Pinterest

Всі люди знають, що лаванда — це неймовірно красива і акуратна квітка, яка користується особливою популярністю не тільки в садівництві, а й в інших сферах життя. Але щоб вона виросла красивою і яскравою, її необхідно правильно і своєчасно обрізати.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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З лаванди можна зібрати красиві та, головне, неймовірно ароматні букети, а також вона є ефективним засобом у боротьбі з міллю. Крім того, ця квітка є дуже корисною для здоров’я, адже з неї виходять чудові чаї і прекрасні засоби проти головного болю, стресу та інших проблем зі здоров’ям.

Однак, щоб все це було дійсно ефективним, лаванду треба правильно виростити у своєму саду. Щоб це зробити, її, перш за все, треба правильно обрізати. Досвідчені садівники розповіли, як обрізати лаванду влітку, щоб до осені вона знову зацвіла.

Красива лаванда в саду і кошику. Фото: Pinterest

Обрізка лаванди влітку — як це правильно робити

Спочатку треба обрізати суцвіття, які відцвіли, і стебло, де немає листя, щоб не дати рослині віддавати всі сили на ці частини і стимулювати її ріст і розвиток. Потім треба обрізати верхні частини кущів, а саме — десь на третю частину довжини.

Після цього садівники формують кущ, роблячи його у вигляді кулі, щоб покращити циркуляцію повітря в кущі і не дати йому постраждати від грибкових хвороб. Якщо ви не обрізали рослину два-три роки, можна видалити більш, ніж третю частину, але не можна обрізати її занадто низько.

Процес обрізки лаванди в саду. Фото: Compo.hr

Коли краще обрізати лаванду

Садівники радять обрізати лаванду вдень, коли в її суцвіттях найбільше ефірних олій і високий шанс того, що рослина не буде інфікована. Коли надворі волого і дощить, ні в якому разі не обрізайте квітку. Річ у тому, що вода, яка потраплятиме на рослину, не даватиме її ранам після обрізки відновлюватися.

Чим краще обрізати лаванду

Щоб гарно обрізати лаванду, скористайтеся садовими ножицями або гострим секатором. Якщо у вас багато кущів лаванди і вони великі, скористайтеся кущорізом.

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