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Літня пересадка ірисів — як це правильно робити, щоб не нашкодити квітці

16 липня 2024 00:03
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно пересаджувати іриси влітку — перевірені поради дачникам
Людина, яка поливає іриси в саду. Фото: htgetrid.com
Катерина Волченко - Редактор

Завдяки своєму корінню іриси можуть розростатися, а це — велика проблема для садівників, адже рослини починають займати багато місця. Щоб привести до ладу свою ділянку, необхідно розуміти, як правильно пересадити ці квіти.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Правила пересадки ірисів у саду

Підготовка ґрунту 

Спочатку досвідчені дачники рекомендують вибрати відповідне місце, де ростимуть ваші іриси, — сонячне зі слабокислим ґрунтом. Якщо в саду щільна і важка земля, спочатку треба посипати її піском, а якщо легка і піщана — то глиною. 

Також можна підживити ділянку калійними добривами і суперфосфатом, але небагато. До того ж, треба ретельно полити водою це місце. 

Подготовка грунта к пересадке ирисов
Підготовка ґрунту до пересадки ірисів. Фото: скриншот з YouTube

Підготовка посадкового матеріалу

Обкопайте ірис по периметру і обережно витягніть його кореневу систему із землі. Зробіть яму для посадки квітів, яка завглибшки буде не більше десяти або 12 сантиметрів, і всередині створіть маленький горбик заввишки два-три сантиметри.

Туди посадіть обрізану частину так, щоб коріння нібито спускалося по горбику на дно ями. І нарешті, посипте коріння так, щоб прикоренева шийка і маленька частина кореневої системі при поливі була над землею. 

Посадка ирисов в саду
Посадка ірисів у саду. Фото: скриншот з YouTube

Догляд пересаджених ірисів

Щойно ви пересадили іриси, одразу ж їх добре полийте. Навколо квітів також обов’язково видаляйте бур’яни, але дуже обережно, оскільки їхня коренева система розташована близько до поверхні землі. Напередодні зимового періоду замульчуйте квіти торфом, перегноєм і суперфосфатом.

Пересаженные ирисы в саду
Пересаджені іриси в саду. Фото: скриншот з YouTube

Якщо ви помітили, що іриси не цвітуть, цьому може бути декілька причин, наприклад:

  • Неправильна посадка
  • Дефіцит простору і світла
  • Відсутність обробки від захворювань і шкідників
  • Невідповідний ґрунт
  • Ігнорування правил підготовки до зими

Нагадаємо, ми писали про те, чим необхідно підживлювати троянди в саду для пишних букетів. 

Раніше ми розповідали про те, чому ні в якому разі не можна обрізати півонії після цвітіння. 

Також ми повідомляли про те, для чого потрібно садити лаванду у своєму саду.

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