Як правильно пересаджувати іриси влітку — перевірені поради дачникам

Літня пересадка ірисів — як це правильно робити, щоб не нашкодити квітці
Завдяки своєму корінню іриси можуть розростатися, а це — велика проблема для садівників, адже рослини починають займати багато місця. Щоб привести до ладу свою ділянку, необхідно розуміти, як правильно пересадити ці квіти.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Правила пересадки ірисів у саду
Підготовка ґрунту
Спочатку досвідчені дачники рекомендують вибрати відповідне місце, де ростимуть ваші іриси, — сонячне зі слабокислим ґрунтом. Якщо в саду щільна і важка земля, спочатку треба посипати її піском, а якщо легка і піщана — то глиною.
Також можна підживити ділянку калійними добривами і суперфосфатом, але небагато. До того ж, треба ретельно полити водою це місце.
Підготовка посадкового матеріалу
Обкопайте ірис по периметру і обережно витягніть його кореневу систему із землі. Зробіть яму для посадки квітів, яка завглибшки буде не більше десяти або 12 сантиметрів, і всередині створіть маленький горбик заввишки два-три сантиметри.
Туди посадіть обрізану частину так, щоб коріння нібито спускалося по горбику на дно ями. І нарешті, посипте коріння так, щоб прикоренева шийка і маленька частина кореневої системі при поливі була над землею.
Догляд пересаджених ірисів
Щойно ви пересадили іриси, одразу ж їх добре полийте. Навколо квітів також обов’язково видаляйте бур’яни, але дуже обережно, оскільки їхня коренева система розташована близько до поверхні землі. Напередодні зимового періоду замульчуйте квіти торфом, перегноєм і суперфосфатом.
Якщо ви помітили, що іриси не цвітуть, цьому може бути декілька причин, наприклад:
- Неправильна посадка
- Дефіцит простору і світла
- Відсутність обробки від захворювань і шкідників
- Невідповідний ґрунт
- Ігнорування правил підготовки до зими
Нагадаємо, ми писали про те, чим необхідно підживлювати троянди в саду для пишних букетів.
Раніше ми розповідали про те, чому ні в якому разі не можна обрізати півонії після цвітіння.
Також ми повідомляли про те, для чого потрібно садити лаванду у своєму саду.
Читайте Новини.LIVE!