Как правильно пересаживать ирисы летом — проверенные советы дачникам

Летняя пересадка ирисов — как это правильно делать, чтобы не навредить цветку
Благодаря своим корням ирисы могут разрастаться, а это — большая проблема для садоводов, ведь растения начинают занимать много места. Чтобы привести в порядок свой участок, необходимо понимать, как правильно пересадить эти цветы.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Правила пересадки ирисов в саду
Подготовка почвы
Сначала опытные дачники рекомендуют выбрать подходящее место, где будут расти ваши ирисы, — солнечное со слабокислой почвой. Если в саду плотная и тяжелая земля, сначала нужно посыпать ее песком, а если легкая и песчаная — то глиной.
Также можно подкормить участок калийными удобрениями и суперфосфатом, но немного. К тому же, нужно тщательно полить водой это место.
Подготовка посадочного материала
Окопайте ирис по периметру и осторожно извлеките его корневую систему из земли. Сделайте яму для посадки цветов, которая в глубину будет не больше десяти или 12 сантиметров, и внутри создайте маленький бугор высотой два-три сантиметра.
Туда посадите обрезанную часть так, чтобы корни спускались по бугорку на дно ямы. И, наконец, посыпьте корни так, чтобы прикорневая шейка и маленькая часть корневой системы при поливе была над землей.
Уход за пересаженными ирисами
Как только вы пересадили ирисы, сразу же их хорошо полейте. Вокруг цветов также обязательно удаляйте сорняки, но очень осторожно, поскольку их корневая система расположена близко к поверхности земли. В преддверии зимнего периода замульчивайте цветы торфом, перегноем и суперфосфатом.
Если вы заметили, что ирисы не цветут, этому может быть несколько причин, например:
- Неправильная посадка
- Дефицит пространства и света
- Отсутствие обработки от заболеваний и вредителей
- Неподходящая почва
- Игнорирование правил подготовки к зиме
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