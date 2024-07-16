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Летняя пересадка ирисов — как это правильно делать, чтобы не навредить цветку

16 июля 2024 00:03
Екатерина Волченко - Редактор
Как правильно пересаживать ирисы летом — проверенные советы дачникам
Человек, который поливает ирисы в саду. Фото: htgetrid.com
Екатерина Волченко - Редактор

Благодаря своим корням ирисы могут разрастаться, а это — большая проблема для садоводов, ведь растения начинают занимать много места. Чтобы привести в порядок свой участок, необходимо понимать, как правильно пересадить эти цветы.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Правила пересадки ирисов в саду

Подготовка почвы

Сначала опытные дачники рекомендуют выбрать подходящее место, где будут расти ваши ирисы, — солнечное со слабокислой почвой. Если в саду плотная и тяжелая земля, сначала нужно посыпать ее песком, а если легкая и песчаная — то глиной.

Также можно подкормить участок калийными удобрениями и суперфосфатом, но немного. К тому же, нужно тщательно полить водой это место.

Подготовка грунта к пересадке ирисов
Подготовка грунта к пересадке ирисов. Фото: скриншот с YouTube

Подготовка посадочного материала

Окопайте ирис по периметру и осторожно извлеките его корневую систему из земли. Сделайте яму для посадки цветов, которая в глубину будет не больше десяти или 12 сантиметров, и внутри создайте маленький бугор высотой два-три сантиметра.

Туда посадите обрезанную часть так, чтобы корни спускались по бугорку на дно ямы. И, наконец, посыпьте корни так, чтобы прикорневая шейка и маленькая часть корневой системы при поливе была над землей.

Посадка ирисов в саду
Посадка ирисов в саду. Фото: скриншот с YouTube

Уход за пересаженными ирисами

Как только вы пересадили ирисы, сразу же их хорошо полейте. Вокруг цветов также обязательно удаляйте сорняки, но очень осторожно, поскольку их корневая система расположена близко к поверхности земли. В преддверии зимнего периода замульчивайте цветы торфом, перегноем и суперфосфатом.

Пересаженные ирисы в саду.
Пересаженные ирисы в саду. Фото: скриншот с YouTube

Если вы заметили, что ирисы не цветут, этому может быть несколько причин, например:

  • Неправильная посадка
  • Дефицит пространства и света
  • Отсутствие обработки от заболеваний и вредителей
  • Неподходящая почва
  • Игнорирование правил подготовки к зиме

Напомним, мы писали о том, чем необходимо подпитывать розы в саду для пышных букетов.

Раньше мы рассказывали о том, почему ни в коем случае нельзя обрезать пионы после цветения.

Также мы сообщали о том, зачем нужно сажать лаванду в своем саду.

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