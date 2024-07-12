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Чим "нагодувати" троянди влітку, щоб подвір'я було усипане пишними квітами

12 липня 2024 07:32
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим підживити троянди для рясного цвітіння — найкращі добрива, перевірені роками
Дівчина доглядає за трояндами в саду. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Велична краса, вишуканість та п'янкий аромат троянд завжди вабить українських садівників та дачників, які воліють прикрасити свої сади, клумби та подвір'я. Проте ця королева квітів вибаглива й потребує особливого догляду. А якщо вчасно та правильно підживити рослину — рясне цвітіння буде вам забезпечено. 

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Як змусити троянду рясно квітнути — поради садівників 

Щоб забезпечити тривале цвітіння й "змусити" рослину створювати нові бутони, необхідно регулярно позбавлятися від зайвих квітів на кущах. 

Крім цього, слід видаляти усе, що засохло або відцвіло. Кисті, які відцвіли, обрізаються до першого добре розвиненого п'ятилисника.

 

Якими добривами підживити троянди в саду, щоб отримати багато красивих квітів
Садівник удобрює троянди в саду. Фото: freepik.com

Чим удобрити троянди у липні

Як зазначають професіонали, троянда потребує як підживлення органічними добривами, так і мінеральними. У липні троянди активно ростуть і розвиваються, тому потребують додаткових поживних речовин.

Щоб бутони зав'язувалися і довго цвіли, потрібні рослині такі компоненти: калій, магній, бор, марганець, залізо та фосфор. 

Удобрювати квіти потрібно 1 раз на 30 днів. Для підгодівлі троянд підходить розчин калію сульфату і суперфосфату — 10 г кожної речовини розчинити у 10 л води. У липні в цей же розчин бажано додати курячий послід (500 г) + нітрофоску (10 г) + золу (400 г).

 

 

Раніше ми розповідали, що варто робити з трояндою, коли вона вперше відцвіла. 

Нагадаємо, ми писали, що слід обов'язково зробити у липні з ліліями у саду, щоб вони почали рясно квітнути.

Також радимо дізнатися, як підживлювати примхливу орхідею, щоб не вбити.

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