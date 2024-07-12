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Чем "накормить" розы летом, чтобы двор был усыпан пышными цветами

12 июля 2024 07:32
Анастасия Мироненко - Редактор
Чем подкормить розы для обильного цветения — лучшие удобрения, проверенные годами
Девушка ухаживает за розами в саду. Фото: shutterstock.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Величественная красота, изысканность и опьяняющий аромат роз всегда привлекают украинских садоводов и дачников, которые предпочитают украсить свои сады, клумбы и дворы. Тем не менее эта королева цветов требовательна и нуждается в особом уходе. А если вовремя и правильно подкормить растение — обильное цветение будет вам обеспечено.

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Как заставить розу обильно цвести — советы садоводов

Чтобы обеспечить продолжительное цветение и "заставить" растение создавать новые бутоны, необходимо регулярно избавляться от лишних цветов на кустах.

Кроме этого, следует удалять все, что засохло или отцвело. Отцветшие кисти обрезаются до первого хорошо развитого пятилисника.

 

Какими удобрениями подкормить розы в саду, чтобы получить много красивых цветов
Садовод удобряет розы в саду. Фото: freepik.com

Чем удобрить розы в июле

Как отмечают профессионалы, роза нуждается как в подпитке органическими удобрениями, так и минеральными. В июле розы активно растут и развиваются, поэтому нуждаются в дополнительных питательных веществах.

Чтобы бутоны завязывались и долго цвели, нужны растению следующие компоненты: калий, магний, бор, марганец, железо и фосфор.

Удобрять цветы нужно 1 раз в 30 дней. Для подкормки роз подходит раствор сульфата калия и суперфосфата — 10 г каждого вещества растворить в 10 л воды. В июле в этот же раствор желательно добавить куриный помет (500 г) + нитрофоску (10 г) + золу (400 г).

 

 

Ранее мы рассказывали, что следует делать с розой, когда она впервые отцвела.

Напомним, мы писали, что нужно обязательно сделать в июле с лилиями в саду, чтобы они начали обильно цвести.

Также советуем узнать, как подкармливать капризную орхидею, чтобы не убить.

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