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Как обрезать лаванду в летний сезон — несколько шагов к роскошным ароматным цветам

25 июля 2024 13:31
Екатерина Волченко - Редактор
Как правильно обрезать лаванду летом — когда это делать и чем, советы садоводам
Женщина, которая обрезает лаванду в саду. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Все люди знают, что лаванда — это невероятно красивый и аккуратный цветок, пользующийся особой популярностью не только в садоводстве, но и в других сферах жизни. Но чтобы она выросла красивой и яркой, ее необходимо правильно и своевременно обрезать.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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С лаванды можно собрать красивые и, главное, невероятно ароматные букеты, а также она является эффективным средством в борьбе с молью. Кроме того, этот цветок очень полезен для здоровья, ведь из него получаются замечательные чаи и прекрасные средства против головной боли, стресса и других проблем со здоровьем.

Однако, чтобы все это было действительно эффективным, лаванду нужно правильно вырастить в своем саду. Чтобы это сделать, ее, прежде всего, нужно правильно обрезать. Опытные садоводы рассказали, как обрезать лаванду летом, чтобы к осени она снова зацвела.

Красивая лаванда в саду и корзине.
Красивая лаванда в саду и корзине. Фото: Pinterest

Обрезка лаванды летом — как это правильно делать

Сначала надо обрезать отцветшие соцветия и стебель, где нет листьев, чтобы не дать растению отдавать все силы на эти части и стимулировать его рост и развитие. Затем надо обрезать верхние части кустов, а именно — где-то на третью часть длины.

После этого садоводы формируют куст, делая его в виде шара, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в кусте и не дать ему пострадать от грибковых заболеваний. Если вы не обрезали растение два-три года, можно удалить более, чем третью часть, но нельзя обрезать его слишком низко.

Процесс обрезки лаванды в саду
Процесс обрезки лаванды в саду. Фото: Compo.hr

Когда лучше обрезать лаванду

Садоводы советуют обрезать лаванду днем, когда в ее соцветиях больше всего эфирных масел и высокий шанс того, что растение не будет инфицировано. Когда на улице влажно и дождливо, ни в коем случае не обрезайте цветок. Дело в том, что вода, которая будет попадать на растение, не будет давать ранам после обрезки восстанавливаться.

Чем лучше обрезать лаванду

Чтобы хорошо обрезать лаванду, воспользуйтесь садовыми ножницами или острым секатором. Если у вас много кустов лаванды и они большие, воспользуйтесь кусторезом.

Напомним, мы писали о том, зачем садоводы рекомендуют высаживать лаванду в саду.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно пересаживать ирисы в саду.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать розовые кусты летом.

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