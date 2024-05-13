Як видалити з ванни застарілий вапняний наліт — способи без агресивної хімії

Чистка ванни. Фото: casabella.com

Не обов'язково використовувати агресивну хімію, щоб очистити ванну від застарілого вапняного нальоту. Видалити цю сполуку кальцію з залізом можна за допомогою менш шкідливих засобів.

Як позбутися бруду в ванній кімнаті.

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Харчова сода

Вимийте ванну.

Змішайте 3-4 столові ложки соди з 2 столовими ложками води.

Натріть цією кашицею ванну.

Залиште на 30 хвилин.

Змийте соду теплою водою.

За потреби повторіть процедуру.

Фото: southernliving.com

Кола

Напій видаляє не лише вапно, а й іржу.

Обробіть поверхню ванної напоєм.

Залиште на 30 хвилин.

Змийте теплою водою.

Перекис водню та нашатир

Витріть ванну насухо.

Змішайте перекис водню та нашатирний спирт у співвідношенні один до трьох.

Натріть розчином ванну.

Залиште на 30 хвилин.

Змийте теплою водою.

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