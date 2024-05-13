Як видалити з ванни застарілий вапняний наліт — способи без агресивної хімії

Як очистити ванну від вапняного нальоту — три надійні бюджетні способи
13 травня 2024 06:40
Чистка ванни. Фото: casabella.com
Не обов'язково використовувати агресивну хімію, щоб очистити ванну від застарілого вапняного нальоту. Видалити цю сполуку кальцію з залізом можна за допомогою менш шкідливих засобів.
Як позбутися бруду в ванній кімнаті.
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Харчова сода
- Вимийте ванну.
- Змішайте 3-4 столові ложки соди з 2 столовими ложками води.
- Натріть цією кашицею ванну.
- Залиште на 30 хвилин.
- Змийте соду теплою водою.
- За потреби повторіть процедуру.
Кола
- Напій видаляє не лише вапно, а й іржу.
- Обробіть поверхню ванної напоєм.
- Залиште на 30 хвилин.
- Змийте теплою водою.
Перекис водню та нашатир
- Витріть ванну насухо.
- Змішайте перекис водню та нашатирний спирт у співвідношенні один до трьох.
- Натріть розчином ванну.
- Залиште на 30 хвилин.
- Змийте теплою водою.
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