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Як очистити ванну від вапняного нальоту — три надійні бюджетні способи

13 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як видалити з ванни застарілий вапняний наліт — способи без агресивної хімії
Чистка ванни. Фото: casabella.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Не обов'язково використовувати агресивну хімію, щоб очистити ванну від застарілого вапняного нальоту. Видалити цю сполуку кальцію з залізом можна за допомогою менш шкідливих засобів.

Як позбутися бруду в ванній кімнаті.

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Харчова сода

  • Вимийте ванну.
  • Змішайте 3-4 столові ложки соди з 2 столовими ложками води.
  • Натріть цією кашицею ванну.
  • Залиште на 30 хвилин.
  • Змийте соду теплою водою.
  • За потреби повторіть процедуру.

 

Як очистити ванну від вапняного нальоту — три надійні бюджетні способи - фото 1
Фото: southernliving.com

Кола

  • Напій видаляє не лише вапно, а й іржу.
  • Обробіть поверхню ванної напоєм.
  • Залиште на 30 хвилин.
  • Змийте теплою водою.

Перекис водню та нашатир

  • Витріть ванну насухо.
  • Змішайте перекис водню та нашатирний спирт у співвідношенні один до трьох.
  • Натріть розчином ванну.
  • Залиште на 30 хвилин.
  • Змийте теплою водою.

Раніше експерти розповіли, як почистити термос від залишків чаю, кави та усунути застарілі запахи. Також ми повідомляли, як легко та швидко відмити пластик у холодильнику підручними засобами.

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