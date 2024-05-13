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Как очистить ванну от известкового налета — три надежных бюджетных способа

13 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как удалить с ванны устаревший известковый налет — способы без агрессивной химии.
Чистка ванной. Фото: casabella.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Не обязательно использовать агрессивную химию, чтобы очистить ванну от устаревшего известкового налета. Удалить это соединение кальция с железом можно с помощью менее вредных средств.

Как избавиться от грязи в ванной комнате.

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Пищевая сода

  • Вымойте ванну.
  • Смешайте 3-4 столовых ложки соды с 2 столовыми ложками воды.
  • Натрите этой кашицей ванну.
  • Оставьте на 30 минут.
  • Смойте соду теплой водой.
  • При необходимости повторите процедуру.

 

Как очистить ванну от известкового налета - три надежных бюджетных способа - фото 1
Фото: southernliving.com

Кола

  • Напиток удаляет не только известь, но и ржавчину.
  • Обработайте поверхность ванной напитком.
  • Оставьте на 30 минут.
  • Смойте теплой водой.

Перекись водорода и нашатырь

  • Вытрите ванну досуха.
  • Смешайте перекись водорода и нашатырный спирт в соотношении один к трем.
  • Натрите раствором ванну.
  • Оставьте на 30 минут.
  • Смойте теплой водой.

Ранее эксперты рассказали, как почистить термос от остатков чая, кофе и устранить устаревшие запахи. Также мы писали, как легко и быстро отмыть пластик в холодильнике подручными средствами.

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