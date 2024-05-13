Как удалить с ванны устаревший известковый налет — способы без агрессивной химии.

Как очистить ванну от известкового налета — три надежных бюджетных способа
13 мая 2024 06:40
Чистка ванной. Фото: casabella.com
Не обязательно использовать агрессивную химию, чтобы очистить ванну от устаревшего известкового налета. Удалить это соединение кальция с железом можно с помощью менее вредных средств.
Как избавиться от грязи в ванной комнате.
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Пищевая сода
- Вымойте ванну.
- Смешайте 3-4 столовых ложки соды с 2 столовыми ложками воды.
- Натрите этой кашицей ванну.
- Оставьте на 30 минут.
- Смойте соду теплой водой.
- При необходимости повторите процедуру.
Кола
- Напиток удаляет не только известь, но и ржавчину.
- Обработайте поверхность ванной напитком.
- Оставьте на 30 минут.
- Смойте теплой водой.
Перекись водорода и нашатырь
- Вытрите ванну досуха.
- Смешайте перекись водорода и нашатырный спирт в соотношении один к трем.
- Натрите раствором ванну.
- Оставьте на 30 минут.
- Смойте теплой водой.
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