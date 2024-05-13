Как удалить с ванны устаревший известковый налет — способы без агрессивной химии.

Чистка ванной. Фото: casabella.com

Не обязательно использовать агрессивную химию, чтобы очистить ванну от устаревшего известкового налета. Удалить это соединение кальция с железом можно с помощью менее вредных средств.

Как избавиться от грязи в ванной комнате.

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Пищевая сода

Вымойте ванну.

Смешайте 3-4 столовых ложки соды с 2 столовыми ложками воды.

Натрите этой кашицей ванну.

Оставьте на 30 минут.

Смойте соду теплой водой.

При необходимости повторите процедуру.

Фото: southernliving.com

Кола

Напиток удаляет не только известь, но и ржавчину.

Обработайте поверхность ванной напитком.

Оставьте на 30 минут.

Смойте теплой водой.

Перекись водорода и нашатырь

Вытрите ванну досуха.

Смешайте перекись водорода и нашатырный спирт в соотношении один к трем.

Натрите раствором ванну.

Оставьте на 30 минут.

Смойте теплой водой.

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