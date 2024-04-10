Ретроградний Меркурій у квітні 2024 — чи можна працювати на городі та в саду

Дівчина працює на городі весною. Фото: freepik.com

Працюючи на городі та в саду, ми завжди прагнемо отримати найкращий та найбільший врожай, а також квітучі клумби, якими можна милуватися щодня. Проте, на ріст рослин впливає багато факторів, які варто враховувати. Зокрема, такі астрономічні явища як ретроградний Меркурій, який 2024 року буде тривати з 1 до 25 квітня.

Чи можна працювати на городі та в саду в ретроградний Меркурій, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій — це феномен, коли нібито здається, що найближча до Сонця планета починає рухатися у зворотному напрямку. Це природне астрономічне явище, яке спричиняється зміною позицій планет у Сонячній системі.

З погляду астрології, ретроградний Меркурій — це період, коли планета, яка відповідає за комунікацію, мислення, комерцію і технології, починає працювати навпаки. Тобто, порушується гармонія саме цих сфер життя.

Планета Меркурій, яка розташована найближче до Сонця. Фото: shutterstock.com

Чи можна працювати на городі та в саду в ретроградний Меркурій — думка астрологів

Більшість астрологів радять у період ретроградного Меркурія не розпочинати нові справи та проєкти, не планувати важливі події. Тож, висаджувати у цей період нові рослини на присадибній ділянці також не варто. Є ризик, що вони просто не приживуться на новому місці.



Пара працює в саду. Фото: google.com

На думку деяких астрологів, ретроградний Меркурій може мати вплив на ріст та розвиток рослин. Вони вважають, що під час цього астрономічного явища енергія землі може бути насичена несприятливими вібраціями, що впливають на життєвий цикл рослин.

Ретроградний Меркурій здатний:

ослабити рослину;

вплинути на її ріст та розвиток;

вплинути на здоров'я рослини.

Водночас це сприятливий час для планування та підготовки. Удобрити або розпушити ґрунт під час періоду ретроградного руху Меркурія точно не забороняється. Варто бути обережними із садовим і городнім інвентарем та технікою.

Дівчина доглядає за рослиною. Фото: freepik.com

Водночас важливо відзначити, що думка астрологів про вплив ретроградного Меркурія на рослини є предметом дискусій та не має наукового обґрунтування.

Чи можна працювати на городі та в саду в ретроградний Меркурій — що кажуть науковці

Науковці вважають, що астрономічні явища, такі як ретроградний Меркурій, не мають безпосереднього впливу на рослини та їхні процеси росту.

Отже, хоча ретроградний Меркурій може викликати певне хвилювання серед тих, хто вірить в астрологію, науковці переконані, що це астрономічне явище не перешкоджає займатися роботою на городі та в саду.

Водночас важливо слідкувати за погодними умовами та дотримуватися звичайних сільськогосподарських практик для досягнення успішного врожаю та красивого квітучого саду незалежно від положення Меркурія та інших планет Сонячної системи.

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