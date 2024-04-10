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Как пережить тяжелый ретроградный Меркурий — можно ли работать на огороде и в саду

10 апреля 2024 07:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Ретроградный Меркурий в апреле 2024 — можно ли работать на огороде и в саду
Девушка работает на огороде весной. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Работая на огороде и в саду, мы всегда стремимся получить наилучший урожай, а также цветущие клумбы, которыми можно любоваться каждый день. Однако на рост растений влияет много факторов, которые следует учитывать. В частности, такие астрономические явления как ретроградный Меркурий, который в 2024 году продлится с 1 по 25 апреля.

Можно ли работать на огороде и в саду в ретроградном Меркурий, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий — это феномен, когда, кажется, что самая близкая к Солнцу планета начинает двигаться в обратном направлении. Это природное астрономическое явление, вызываемое изменением позиций планет в Солнечной системе.

С точки зрения астрологии, ретроградный Меркурий — это период, когда планета, отвечающая за коммуникацию, мышление, коммерцию и технологии, начинает работать наоборот. То есть нарушается гармония именно этих сфер жизни.

 

Что такое ретроградный Меркурий
Планета Меркурий, которая находится ближе всего к Солнцу. Фото: shutterstock.com

Можно ли работать на огороде и в саду в ретроградный Меркурий — мнение астрологов

Большинство астрологов советуют в период ретроградного Меркурия не начинать новых дел и проектов, не планировать важные события. Следовательно, высаживать в этот период новые растения на приусадебном участке также не стоит. Есть риск, что они просто не приживутся на новом месте.

 

Можно ли работать на огороде и в саду: мнение астрологов
Пара работает в саду. Фото: google.com

По мнению некоторых астрологов, ретроградный Меркурий может повлиять на рост и развитие растений. Они считают, что во время этого астрономического явления энергия земли может быть насыщена неблагоприятными вибрациями, влияющими на жизненный цикл растений.

Ретроградный Меркурий способен:

  • ослабить растение;
  • повлиять на ее рост и развитие;
  • повлиять на здоровье растения.

В то же время, это благоприятное время для планирования и подготовки. Удобрить или разрыхлить почву во время периода ретроградного движения Меркурия точно не запрещается. Следует быть осторожными с садовым и огородным инвентарем и техникой.

 

Можно ли работать на огороде и в саду: что говорят ученые
Девушка ухаживает за растением. Фото: freepik.com

В то же время, важно отметить, что мнение астрологов о влиянии ретроградного Меркурия на растения является предметом дискуссий и не имеет научного обоснования.

Можно ли работать на огороде и в саду в ретроградный Меркурий — что говорят ученые

Ученые считают, что астрономические явления, такие как ретроградный Меркурий, не оказывают непосредственного влияния на растения и процессы роста.

Итак, хотя ретроградный Меркурий может вызвать определенное волнение среди верующих в астрологию, ученые убеждены, что это астрономическое явление не препятствует заниматься работой на огороде и в саду.

В то же время важно следить за погодными условиями и соблюдать обычные сельскохозяйственные практики для достижения большого урожая и красивого цветущего сада независимо от положения Меркурия и других планет Солнечной системы.

Раньше мы писали, какую пользу может принести полынь на огороде.

Напомним, мы рассказывали, чем обработать семена огурцов и томатов перед посевом.

Также рекомендуем узнать, какое натуральное удобрение следует класть в лунки с картофелем, чтобы получить большой урожай.

Астрология
советы
огород
сад
ретроградный Меркурий
садоводство

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