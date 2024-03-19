Як відмити пофарбовані стіни від плям — п'ять дієвих порад

З фарбами потрібно поводитися акуратно. Фото: slayathomemother.com

Фарбовані стіни в оселі більш практичні за шпалери — вони досить невибагливі у догляді та прибиранні. Але навіть таке покриття потрібно чистити правильно, щоб його не зіпсувати.

Як вимити пофарбовані стіни, щоб не нашкодити покриттю.

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Спочатку варто визначити якою саме фарбою покриті стіни, адже від цього залежить спосіб та засоби миття.

Водоемульсійна фарба. Досить чутлива до впливу вологи. Такі стіни бажано чистити у сухій спосіб. Але, коли без вологого прибирання не обійтися, використовуйте лише м'яку губку, уникайте посиленого тертя. Найкращий за такого покриття — мильний розчин у теплій воді. Ще один варіант — 3 столові соди ложки розвести на 10 л води.

Досить чутлива до впливу вологи. Такі стіни бажано чистити у сухій спосіб. Але, коли без вологого прибирання не обійтися, використовуйте лише м'яку губку, уникайте посиленого тертя. Найкращий за такого покриття — мильний розчин у теплій воді. Ще один варіант — 3 столові соди ложки розвести на 10 л води. Емаль. Емалеві масляні або алкідні склади утворюють щільну плівку, яка стійка до зовнішніх механічних впливів. Для очищення можна застосовувати розчин — 1 столову ложку нашатирю на 1 л води.

Емалеві масляні або алкідні склади утворюють щільну плівку, яка стійка до зовнішніх механічних впливів. Для очищення можна застосовувати розчин — 1 столову ложку нашатирю на 1 л води. Силіконові або акрилові фарби. Містять водостійкі полімери. Відмінно підходять гелі для миття посуду, будь-яке рідке мило. У разі необхідності подібне покриття можна навіть трохи потерти.

Фото: atkinsoninspection.com

Як прибрати плями з пофарбованих стін

Стійкі плями, які непросто відмити зі стін — сліди від жиру, їжі, напоїв, крові, чорнила тощо. Але немає нічого неможливого, головне знати чим прибрати плями та як.

Гель для посуду. Засіб для миття посуду, розведений у теплій воді, допоможе позбутися навіть сильних забруднень. Для видалення застарілих жирних слідів можна використовувати нерозбавлені препарати. Наносіть їх на проблемну зону, залиште на 30 хвилин. Потім витріть ганчіркою та підсушіть паперовим рушником. Крохмаль. Чудово прибирає свіжі плями — масляні бризки та сліди залишків їжі. Спочатку серветкою промокніть вологу, потім посипте пляму сухим крохмалем, залишити на кілька годин. Далі ретельно очистіть м'якою щіткою. Якщо ще залишиться якийсь слід, застосуйте гель для посуду. Етиловий спирт. Допоможе позбутися іржі, чорнил та жирних плям. Змочить шматок тканини спиртом, потім ретельно протирають брудну ділянку. За необхідності стінку потім можна помити. Піна для гоління. Гарно розчиняє забруднення, зокрема жирні. Малу кількість пінки нанесіть на проблемну ділянку, трошки розітріть, залиште на три години. Коли пляма розчиниться, залишки засобу разом із брудом приберіть м'якою трохи вологою ганчіркою. Засіб для зняття лаку. Гарно розчиняє жир та інші плями. Нанесіть трохи засобу для зняття лаку для нігтів, залиште на кілька хвилин та змийте теплою водою.

Раніше ми писали, як швидко та ефективно прибрати жирні плями зі шпалер. Також розповідали, як позбутися застарілих плям з емальованого посуду.