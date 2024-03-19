Как отмыть окрашенные стены от пятен — пять действенных советов

Как помыть окрашенные стены без усилий и разводов — пять эффективных средств
Окрашенные стены в доме более практичны, чем обои — они достаточно неприхотливы в уходе и уборке. Но даже такое покрытие следует чистить правильно, чтобы его не испортить.
Как вымыть окрашенные стены, чтобы не навредить покрытию.
Сначала следует определить какой именно краской покрыты стены, ведь от этого зависит способ и моющие средства.
- Водоэмульсионная краска. Довольно чувствительна к воздействию влаги. Такие стены желательно чистить сухим способом. Но если без влажной уборки не обойтись, используйте только мягкую губку, избегайте усиленного трения. Лучший такого покрытия — мыльный раствор в теплой воде. Еще один вариант — 3 столовые соды ложки развести на 10 л воды.
- Эмаль. Эмалевые масляные или алкидные составы образуют плотную пленку, устойчивую к внешним механическим воздействиям. Для очищения можно применять раствор — 1 столовую ложку нашатыря на 1 л воды.
- Силиконовые или акриловые краски. Содержат водостойкие полимеры. Отлично подходят гели для мытья посуды, любое жидкое мыло. В случае необходимости подобное покрытие можно даже немного потереть.
Как убрать пятна из окрашенных стен
Устойчивые пятна, которые непросто отмыть со стен — следы от жира, еды, напитков, крови, чернил и т.д. Но нет ничего невозможного, главное знать чем убрать пятна и как.
- Гель для посуды. Средство для мытья посуды, разведенное в теплой воде, поможет избавиться даже от сильных загрязнений. Для удаления устаревших жирных следов можно использовать неразбавленные препараты. Наносите их на проблемную зону, оставьте на 30 мин. Затем протрите тряпкой и подсушите бумажным полотенцем.
- Крахмал. Прекрасно убирает свежие пятна — масляные брызги и следы остатков пищи. Сначала салфеткой промокните влагу, затем посыпьте пятно сухим крахмалом, оставьте на несколько часов. Затем тщательно очистите мягкой щеткой. Если еще останется какой-нибудь след, примените гель для посуды.
- Этиловый спирт. Поможет избавиться от ржавчины, чернил и жирных пятен. Смочите кусок ткани спиртом, затем тщательно протирайте грязный участок. При необходимости стенку можно потом помыть.
- Пена для бритья. Хорошо растворяет загрязнения, в том числе жирные. Малое количество пенки нанесите на проблемный участок, немного разотрите, оставьте на три часа. Когда пятно растворится, остатки средства вместе с грязью уберите мягкой влажной тряпкой.
- Средство для снятия лака. Хорошо растворяет жир и другие пятна. Нанесите немного жидкости для снятия лака для ногтей, оставьте на несколько минут и смойте теплой водой.
Ранее мы писали, как быстро и эффективно убрать жирные пятна с обоев. Также рассказывали, как избавиться от застарелых пятен на эмалированной посуде.
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