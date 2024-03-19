Как отмыть окрашенные стены от пятен — пять действенных советов

С красками нужно обращаться аккуратно. Фото: slayathomemother.com

Окрашенные стены в доме более практичны, чем обои — они достаточно неприхотливы в уходе и уборке. Но даже такое покрытие следует чистить правильно, чтобы его не испортить.

Как вымыть окрашенные стены, чтобы не навредить покрытию.

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Сначала следует определить какой именно краской покрыты стены, ведь от этого зависит способ и моющие средства.

Водоэмульсионная краска. Довольно чувствительна к воздействию влаги. Такие стены желательно чистить сухим способом. Но если без влажной уборки не обойтись, используйте только мягкую губку, избегайте усиленного трения. Лучший такого покрытия — мыльный раствор в теплой воде. Еще один вариант — 3 столовые соды ложки развести на 10 л воды.

Довольно чувствительна к воздействию влаги. Такие стены желательно чистить сухим способом. Но если без влажной уборки не обойтись, используйте только мягкую губку, избегайте усиленного трения. Лучший такого покрытия — мыльный раствор в теплой воде. Еще один вариант — 3 столовые соды ложки развести на 10 л воды. Эмаль. Эмалевые масляные или алкидные составы образуют плотную пленку, устойчивую к внешним механическим воздействиям. Для очищения можно применять раствор — 1 столовую ложку нашатыря на 1 л воды.

Эмалевые масляные или алкидные составы образуют плотную пленку, устойчивую к внешним механическим воздействиям. Для очищения можно применять раствор — 1 столовую ложку нашатыря на 1 л воды. Силиконовые или акриловые краски. Содержат водостойкие полимеры. Отлично подходят гели для мытья посуды, любое жидкое мыло. В случае необходимости подобное покрытие можно даже немного потереть.

Фото: atkinsoninspection.com

Как убрать пятна из окрашенных стен

Устойчивые пятна, которые непросто отмыть со стен — следы от жира, еды, напитков, крови, чернил и т.д. Но нет ничего невозможного, главное знать чем убрать пятна и как.

Гель для посуды. Средство для мытья посуды, разведенное в теплой воде, поможет избавиться даже от сильных загрязнений. Для удаления устаревших жирных следов можно использовать неразбавленные препараты. Наносите их на проблемную зону, оставьте на 30 мин. Затем протрите тряпкой и подсушите бумажным полотенцем. Крахмал. Прекрасно убирает свежие пятна — масляные брызги и следы остатков пищи. Сначала салфеткой промокните влагу, затем посыпьте пятно сухим крахмалом, оставьте на несколько часов. Затем тщательно очистите мягкой щеткой. Если еще останется какой-нибудь след, примените гель для посуды. Этиловый спирт. Поможет избавиться от ржавчины, чернил и жирных пятен. Смочите кусок ткани спиртом, затем тщательно протирайте грязный участок. При необходимости стенку можно потом помыть. Пена для бритья. Хорошо растворяет загрязнения, в том числе жирные. Малое количество пенки нанесите на проблемный участок, немного разотрите, оставьте на три часа. Когда пятно растворится, остатки средства вместе с грязью уберите мягкой влажной тряпкой. Средство для снятия лака. Хорошо растворяет жир и другие пятна. Нанесите немного жидкости для снятия лака для ногтей, оставьте на несколько минут и смойте теплой водой.

Ранее мы писали, как быстро и эффективно убрать жирные пятна с обоев. Также рассказывали, как избавиться от застарелых пятен на эмалированной посуде.