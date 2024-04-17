Як захистити собак та котів від кліщів — профілактика та видалення паразитів

Як убезпечити собак та котів від кліщів та що робити, коли комаха вже вкусила
З ранньої весни й майже до кінця осені кліщ може атакувати домашніх улюбленців не лише в лісі або на дачі, але й в міських парках і скверах. Тому важливо не лише подбати про профілактику шкідників, але й оглядати тварин після кожної прогулянки, адже 100% гарантії від кліщів не дасть ніхто.
Як захистити улюбленців від комах, які є переносниками інфекцій, небезпечних як тварин та людей.
Засоби для профілактики кліщів
- Репеленти. Препарати, які відлякують кліщів. Комахи просто не стануть кусати тварину, оброблену таким засобом.
- Не репелентної дії. Препарати не відлякують паразитів, а знищують їх після прикріплення на тварині.
- Універсальні. Препарати, які й відлякують, й вбивають паразитів.
Варіанти захисту від кліщів: спреї, шампуні, таблетки, краплі на холку та спеціальні нашийники.
Обробляти препаратами улюбленців потрібно завчасно, адже основна дія цих засобів розпочинається через 5-7 днів після нанесення.
Як видалити кліща з тварини
- Обов'язково надягайте рукавички, щоб на незахищені руки не потрапила зараза.
- Візьміть гострий пінцет або викручувач для видалення кліщів, який продається в зоомагазинах.
- Міцно, але щоб не розчавити, затисніть кліща і повільно витягуйте, потроху викручуючи.
- Після видалення, розчавіть комаху.
- Обробіть місце укусу вашого вихованця антисептичним засобом для тварин.
- Протягом двох тижнів уважно стежте за твариною. У разі будь-яких натяків на негаразди зверніться до ветеринара.
Раніше ми писали, як врятувати сад і город від попелиці. Також розповідали, як позбутися надокучливих слимаків у саду різними методами.
Читайте Новини.LIVE!