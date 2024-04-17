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Як убезпечити собак та котів від кліщів та що робити, коли комаха вже вкусила

17 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як захистити собак та котів від кліщів — профілактика та видалення паразитів
Домашні тварини потребують захисту. Фото: mensjournal.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

З ранньої весни й майже до кінця осені кліщ може атакувати домашніх улюбленців не лише в лісі або на дачі, але й в міських парках і скверах. Тому важливо не лише подбати про профілактику шкідників, але й оглядати тварин після кожної прогулянки, адже 100% гарантії від кліщів не дасть ніхто.

Як захистити улюбленців від комах, які є переносниками інфекцій, небезпечних як тварин та людей.

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Засоби для профілактики кліщів

  • Репеленти. Препарати, які відлякують кліщів. Комахи просто не стануть кусати тварину, оброблену таким засобом.
  • Не репелентної дії. Препарати не відлякують паразитів, а знищують їх після прикріплення на тварині.
  • Універсальні. Препарати, які й відлякують, й вбивають паразитів.

Варіанти захисту від кліщів: спреї, шампуні, таблетки, краплі на холку та спеціальні нашийники.

Обробляти препаратами улюбленців потрібно завчасно, адже основна дія цих засобів розпочинається через 5-7 днів після нанесення.

 

Як убезпечити собак та котів від кліщів та що робити, коли комаха вже вкусила - фото 1
Фото: cheline.com.ua

Як видалити кліща з тварини

  • Обов'язково надягайте рукавички, щоб на незахищені руки не потрапила зараза.
  • Візьміть гострий пінцет або викручувач для видалення кліщів, який продається в зоомагазинах.
  • Міцно, але щоб не розчавити, затисніть кліща і повільно витягуйте, потроху викручуючи.
  • Після видалення, розчавіть комаху.
  • Обробіть місце укусу вашого вихованця антисептичним засобом для тварин.
  • Протягом двох тижнів уважно стежте за твариною. У разі будь-яких натяків на негаразди зверніться до ветеринара.

Раніше ми писали, як врятувати сад і город від попелиці. Також розповідали, як позбутися надокучливих слимаків у саду різними методами.

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