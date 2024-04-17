Як захистити собак та котів від кліщів — профілактика та видалення паразитів

Домашні тварини потребують захисту. Фото: mensjournal.com

З ранньої весни й майже до кінця осені кліщ може атакувати домашніх улюбленців не лише в лісі або на дачі, але й в міських парках і скверах. Тому важливо не лише подбати про профілактику шкідників, але й оглядати тварин після кожної прогулянки, адже 100% гарантії від кліщів не дасть ніхто.

Як захистити улюбленців від комах, які є переносниками інфекцій, небезпечних як тварин та людей.

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Засоби для профілактики кліщів

Репеленти. Препарати, які відлякують кліщів. Комахи просто не стануть кусати тварину, оброблену таким засобом.

Препарати, які відлякують кліщів. Комахи просто не стануть кусати тварину, оброблену таким засобом. Не репелентної дії. Препарати не відлякують паразитів, а знищують їх після прикріплення на тварині.

Препарати не відлякують паразитів, а знищують їх після прикріплення на тварині. Універсальні. Препарати, які й відлякують, й вбивають паразитів.

Варіанти захисту від кліщів: спреї, шампуні, таблетки, краплі на холку та спеціальні нашийники.

Обробляти препаратами улюбленців потрібно завчасно, адже основна дія цих засобів розпочинається через 5-7 днів після нанесення.

Фото: cheline.com.ua

Як видалити кліща з тварини

Обов'язково надягайте рукавички, щоб на незахищені руки не потрапила зараза.

Візьміть гострий пінцет або викручувач для видалення кліщів, який продається в зоомагазинах.

Міцно, але щоб не розчавити, затисніть кліща і повільно витягуйте, потроху викручуючи.

Після видалення, розчавіть комаху.

Обробіть місце укусу вашого вихованця антисептичним засобом для тварин.

Протягом двох тижнів уважно стежте за твариною. У разі будь-яких натяків на негаразди зверніться до ветеринара.

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