Как защитить собак и кошек от клещей — профилактика и удаление паразитов

Как обезопасить собак и кошек от клещей и что делать, когда насекомое уже укусило
С ранней весны и почти до конца осени клещ может атаковать домашних питомцев не только в лесу или на даче, но и в городских парках и скверах. Поэтому важно не только позаботиться о профилактике вредителей, но осматривать животных после каждой прогулки, ведь 100% гарантии от клещей не даст никто.
Как защитить любимцев от насекомых, которые являются переносчиками инфекций, опасных для животных и людей.
Средства для профилактики клещей
- Репелленты. Препараты, отпугивающие клещей. Насекомые просто не станут кусать животное, обработанное таким средством.
- Не репеллентного действия. Препараты не отпугивают паразитов, а уничтожают после прикрепления на животном.
- Универсальные. Препараты, которые и отпугивают, и убивают паразитов.
Варианты защиты от клещей: спреи, шампуни, таблетки, капли на холке и специальные ошейники.
Обрабатывать препаратами любимцев нужно заранее, ведь основное действие этих средств начинается через 5-7 дней после нанесения.
Как удалить клеща с животного
- Обязательно надевайте перчатки, чтобы на незащищенные руки не попала зараза.
- Возьмите острый пинцет или выкручиватель для удаления клещей, который продают в зоомагазинах.
- Крепко, но чтобы не раздавить, зажмите клеща и медленно вытаскивайте, понемногу выкручивая.
- После удаления раздавите насекомое.
- Обработайте место укуса вашего питомца антисептическим средством для животных.
- В течение двух недель внимательно следите за животным. В случае любых намеков на проблемы обратитесь к ветеринару.
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