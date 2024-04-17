Как защитить собак и кошек от клещей — профилактика и удаление паразитов

Домашние животные нуждаются в защите. Фото: mensjournal.com

С ранней весны и почти до конца осени клещ может атаковать домашних питомцев не только в лесу или на даче, но и в городских парках и скверах. Поэтому важно не только позаботиться о профилактике вредителей, но осматривать животных после каждой прогулки, ведь 100% гарантии от клещей не даст никто.

Как защитить любимцев от насекомых, которые являются переносчиками инфекций, опасных для животных и людей.

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Средства для профилактики клещей

Репелленты. Препараты, отпугивающие клещей. Насекомые просто не станут кусать животное, обработанное таким средством.

Препараты, отпугивающие клещей. Насекомые просто не станут кусать животное, обработанное таким средством. Не репеллентного действия. Препараты не отпугивают паразитов, а уничтожают после прикрепления на животном.

Препараты не отпугивают паразитов, а уничтожают после прикрепления на животном. Универсальные. Препараты, которые и отпугивают, и убивают паразитов.

Варианты защиты от клещей: спреи, шампуни, таблетки, капли на холке и специальные ошейники.

Обрабатывать препаратами любимцев нужно заранее, ведь основное действие этих средств начинается через 5-7 дней после нанесения.

Фото: cheline.com.ua

Как удалить клеща с животного

Обязательно надевайте перчатки, чтобы на незащищенные руки не попала зараза.

Возьмите острый пинцет или выкручиватель для удаления клещей, который продают в зоомагазинах.

Крепко, но чтобы не раздавить, зажмите клеща и медленно вытаскивайте, понемногу выкручивая.

После удаления раздавите насекомое.

Обработайте место укуса вашего питомца антисептическим средством для животных.

В течение двух недель внимательно следите за животным. В случае любых намеков на проблемы обратитесь к ветеринару.

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