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Как обезопасить собак и кошек от клещей и что делать, когда насекомое уже укусило

17 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как защитить собак и кошек от клещей — профилактика и удаление паразитов
Домашние животные нуждаются в защите. Фото: mensjournal.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

С ранней весны и почти до конца осени клещ может атаковать домашних питомцев не только в лесу или на даче, но и в городских парках и скверах. Поэтому важно не только позаботиться о профилактике вредителей, но осматривать животных после каждой прогулки, ведь 100% гарантии от клещей не даст никто.

Как защитить любимцев от насекомых, которые являются переносчиками инфекций, опасных для животных и людей.

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Средства для профилактики клещей

  • Репелленты. Препараты, отпугивающие клещей. Насекомые просто не станут кусать животное, обработанное таким средством.
  • Не репеллентного действия. Препараты не отпугивают паразитов, а уничтожают после прикрепления на животном.
  • Универсальные. Препараты, которые и отпугивают, и убивают паразитов.

Варианты защиты от клещей: спреи, шампуни, таблетки, капли на холке и специальные ошейники.

Обрабатывать препаратами любимцев нужно заранее, ведь основное действие этих средств начинается через 5-7 дней после нанесения.

 

Как обезопасить собак и кошек от клещей и что делать, когда насекомое уже укусило - фото 1
Фото: cheline.com.ua

Как удалить клеща с животного

  • Обязательно надевайте перчатки, чтобы на незащищенные руки не попала зараза.
  • Возьмите острый пинцет или выкручиватель для удаления клещей, который продают в зоомагазинах.
  • Крепко, но чтобы не раздавить, зажмите клеща и медленно вытаскивайте, понемногу выкручивая.
  • После удаления раздавите насекомое.
  • Обработайте место укуса вашего питомца антисептическим средством для животных.
  • В течение двух недель внимательно следите за животным. В случае любых намеков на проблемы обратитесь к ветеринару.

Ранее мы писали, как спасти сад и огород от тли. Также рассказывали, как избавиться от надоедливых улиток в саду разными методами.

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