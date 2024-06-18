Як вивести хрін на городі — народні та хімічні методи

Люди, які викопують хрін на городі. Фото: bbl.is

Хрін на городі зовсім не заважає господарям, адже він є чудовою приправою для консервації, але тільки в маленькій кількості. Коли хрін починає заповнювати всю ділянку, це стає справжньою проблемою для дачників, тому з цим потрібно якнайшвидше боротися.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Народні засоби

Якщо ви є противником різних хімічних засобів, скористайтеся народними рецептами. В цьому вам допоможуть такі інгредієнти, як:

Настоянка гною

Сіль

У першому випадку візьміть свіжий послід або коров’як, який розведіть водою у пропорції один до п’яти. Цією сумішшю полийте кожен кущ. Свіжий гній допоможе швидко та ефективно випалити надокучливий хрін. Але в цьому випадку важливо, щоб наступні декілька днів погода була ясною.

Викопаний хрін на городі. Фото: Desigusxpro

Якщо ви берете сіль, то розкопайте кореневу систему бур’яну і трохи надріжте ножем. Покладіть туди сіль і закопайте кореневу систему. Таким чином, це допоможе знищити хрін на городі.

Але досвідчені дачники застерігають, що народними методами можна знищувати хрін декілька разів за літній сезон, якщо з першого разу бур’ян не зник.

Хімічні засоби

Якщо ви не змогли викопати кореневу систему хрону, спробуйте отруїти його хімічними засобами, доки він не зів’яне. Але в цьому випадку обов’язково одягайте рукавички і маску і робіть все відповідно до інструкції, щоб не зашкодити іншим рослинам і своєму здоров’ю.

Людина, яка тримає хрін. Фото: Gardener`s Path

Ефективними хімічними засобами проти хрону вважаються такі гербіциди, як:

Раундап

Ураган

Розкопайте землю навколо рослини до самої кореневої системи і надріжте трохи ножем. Потім візьміть шприц, наберіть туди засіб і побрискайте надрізи на корені. Зробіть це з кожним кущем, і пізніше ви помітите, що з часом хрін загине.

А ось гербіцидом "Торнадо" обприскують листя хрону, звідки отрута йде до кореневої системи. Але тут важливо працювати, коли надворі немає вітру, і стежити за тим, щоб отрута не потрапила на овочі.

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