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Як знищити хрін на городі народними і хімічними засобами — поради для дачників

18 червня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як вивести хрін на городі — народні та хімічні методи
Люди, які викопують хрін на городі. Фото: bbl.is
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Хрін на городі зовсім не заважає господарям, адже він є чудовою приправою для консервації, але тільки в маленькій кількості. Коли хрін починає заповнювати всю ділянку, це стає справжньою проблемою для дачників, тому з цим потрібно якнайшвидше боротися.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Методи, які допоможуть боротися з хріном

Народні засоби

Якщо ви є противником різних хімічних засобів, скористайтеся народними рецептами. В цьому вам допоможуть такі інгредієнти, як:

  • Настоянка гною
  • Сіль

У першому випадку візьміть свіжий послід або коров’як, який розведіть водою у пропорції один до п’яти. Цією сумішшю полийте кожен кущ. Свіжий гній допоможе швидко та ефективно випалити надокучливий хрін. Але в цьому випадку важливо, щоб наступні декілька днів погода була ясною.

Выкопанный хрен на огороде
Викопаний хрін на городі. Фото: Desigusxpro

Якщо ви берете сіль, то розкопайте кореневу систему бур’яну і трохи надріжте ножем. Покладіть туди сіль і закопайте кореневу систему. Таким чином, це допоможе знищити хрін на городі. 

Але досвідчені дачники застерігають, що народними методами можна знищувати хрін декілька разів за літній сезон, якщо з першого разу бур’ян не зник.

Хімічні засоби

Якщо ви не змогли викопати кореневу систему хрону, спробуйте отруїти його хімічними засобами, доки він не зів’яне. Але в цьому випадку обов’язково одягайте рукавички і маску і робіть все відповідно до інструкції, щоб не зашкодити іншим рослинам і своєму здоров’ю.

Человек, держащий хрен
Людина, яка тримає хрін. Фото: Gardener`s Path

Ефективними хімічними засобами проти хрону вважаються такі гербіциди, як:

  • Раундап
  • Ураган

Розкопайте землю навколо рослини до самої кореневої системи і надріжте трохи ножем. Потім візьміть шприц, наберіть туди засіб і побрискайте надрізи на корені. Зробіть це з кожним кущем, і пізніше ви помітите, що з часом хрін загине.

А ось гербіцидом "Торнадо" обприскують листя хрону, звідки отрута йде до кореневої системи. Але тут важливо працювати, коли надворі немає вітру, і стежити за тим, щоб отрута не потрапила на овочі.

Нагадаємо, ми писали про те, як за допомогою прикмети можна збільшити врожай на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як, чим і коли потрібно обрізати стрілки на часнику. 

Також ми повідомляли про те, чи можна поливати рослини на городі мильною водою.

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город
хрін

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